Investment Banking

Dans ce cadre, la société annonce l’acquisition du cabinet de Conseil CMT+ basé à Toulouse depuis 2003. Scalian entend ainsi consolider ses offres d’expertises et contributives à la performance opérationnelle des projets industriels de ses clients.

Poursuivre la Stratégie d’Offres et de Croissance de Scalian

Créé en 2003 à Toulouse, CMT+ est un cabinet de Conseil spécialisé en Organisation des Achats et en Contrôle de Gestion des Projets. Riche de 200 personnes, dont de nombreux experts en achat, approvisionnement, contrôle de gestion, ‘e-procurement’ et organisation, CMT+ décline son offre à partir d’audits et conseils, de conduites de projets et d’opérations externalisées.

En 2016, CMT+ a réalisé un chiffre d’affaires de 14 millions d’euros. Implantée en France — à Toulouse, Nantes et Paris — et à l’international — en Espagne, Allemagne et au Royaume-Uni —, la société accompagne des grands comptes de l’industrie et des services.

« L’acquisition de CMT+ s’inscrit dans notre stratégie de croissance et de développement telle qu’initiée en 2015 avec EDRIP (Edmond de Rothschild Investment Partners). Elle permet à Scalian de renforcer ses capacités à innover et à développer son positionnement dual en Conseil et Expertises Numériques mais aussi en Conseil Opérationnel auprès de ses clients. Après le renforcement en 2016 de notre division ‘Systèmes Numériques’ qui consolide près de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, ce rapprochement nous permet de viser la même dimension à 2 ans dans notre seconde division ‘Performances des Opérations’. Avec la poursuite de notre fort développement en France et à l’international, nous espérons désormais porter le Groupe Scalian au-delà des 200 millions d’euros de chiffre d’affaires en le positionnant comme un acteur de référence dans ses deux grandes spécialités », commente Yvan Chabanne, Président du Groupe Scalian.

Un levier de performance et de diversification

Suite au rachat, acté le 25 juillet 2017, CMT+ est devenue une filiale du groupe Scalian, rebaptisée Scalian CMT+ et rattachée au pôle Performance des Opérations.

Stéphane Garo, actuellement Directeur Général du pôle Performance des Opérations, prendra la direction de cette nouvelle filiale. Philippe Devaud, Directeur Commercial de CMT+, en devient Directeur Général Adjoint. Thierry Briol, Fondateur et ancien PDG de CMT+, accompagnera quant à lui le développement du groupe sur ses offres et l’intégration de CMT+.

« L’offre de services de CMT+ va permettre à Scalian de renforcer son champ d’exécution et sa performance. Ensemble, nous pourrons envisager des perspectives liées à des projets plus globaux et complets dans les programmes industriels et la supply-chain. L’intégration de CMT+ constituera un levier de croissance et de diversification grâce au croisement de nos portefeuilles clients », explique Thierry Briol, Fondateur de CMT+.

« Cette acquisition vise à compléter l’offre de notre division ‘Performance des Opérations’ sur les métiers des Achats et de la Gestion Financière. Celle-ci va nous permettre de poursuivre le développement d’offres plus globales avec une palette de compétences et de solutions plus pointues, sur des projets internationaux engageants et de grande envergure », commente Stéphane Garo, Directeur général de la division ‘Performance des Opérations’ chez Scalian.