SWIFT annonce que des banques mondiales utilisent activement son nouveau service global payment initiative (gpi), disponible depuis Janvier 2017. ABN Amro, Bank of China, BBVA, Citi, Danske Bank, DBS Bank, Industrial et Commercial Bank of China, ING Bank, Intesa Sanpaolo, Nordea Bank, Standard Chartered Bank et UniCredit utilisent SWIFT gpi, échangeant des paiements gpi à travers plus de 60 pays. De nombreuses banques les rejoindront dans les mois qui viennent.

« Nous sommes ravis que SWIFT gpi soit désormais disponible et améliore l’expérience des paiements transfrontaliers pour les trésoriers d’entreprise », déclare Christian Sarafidis, Chief Marketing Officer chez Swift. « Il y a un an, la communauté financière mondiale s’est engagée à améliorer considérablement l’expérience-client des paiements transfrontaliers. Ce jour marque une étape majeure dans la mise en œuvre de cet engagement. Cela démontre encore la capacité de SWIFT et de l’industrie financière à collaborer, innover et introduire de manière rapide de nouvelles solutions ».

SWIFT gpi permet aux banques d’offrir aux entreprises un service de paiements transfrontaliers plus rapide, plus transparent et traçable. Le gpi Tracker, nouvel outil innovant, permet aux banques de fournir aux trésoriers d’entreprise une vue en temps réel et de bout en bout du statut de leurs paiements, y compris des confirmations lorsque les paiements ont été crédités sur le compte des bénéficiaires. Les trésoriers ont maintenant la certitude que les informations relatives aux paiements, telles que la référence de la facture, sont transférées en l’état au bénéficiaire. SWIFT va aussi lancer le gpi Observer, un outil d’assurance de qualité qui veille à l’application des nouvelles règles de service par les banques gpi.

« Nous voyons l’initiative gpi de SWIFT comme l’un des piliers supportant la stratégie d’ING de délivrer des améliorations constantes dans l’expérience-client des paiements internationaux, permettant à la fois à nos clients et à leurs partenaires de garder de l’avance dans leurs affaires quotidiennes. » déclare Mark Buitenhek, Global Head of Transaction Services, d’ING Bank.

De plus, SWIFT est déjà en train de concevoir la prochaine phase de gpi, qui inclura d’autres services digitaux comme un service de transfert de données de paiement enrichies, pour continuer à améliorer les paiements transfrontaliers.

Pour Koen Thomassen, Head of Network Management, OPS Transaction Banking chez ABN Amro, c’est « un premier pas dans la nouvelle ère des paiements transfrontaliers, en offrant une meilleure rapidité, et une meilleure transparence. ABN AMRO a hâte d’explorer et d’implémenter de nouvelles technologies et opportunités provenant de SWIFT gpi pour améliorer, à travers cette approche agile, l’expérience-client dans les services de paiement d’aujourd’hui. »

Wim Raymaekers, Head of SWIFT gpi ajoute que « Les clients demandent plus de certitude, de transparence et de traçabilité dans leurs paiements transfrontaliers. C’est ce que leur offre SWIFT gpi aujourd’hui. Avec déjà près de 100 des plus importantes banques mondiales inscrites, SWIFT gpi à vocation à rapidement s’étendre à davantage de banques, à proposer de nouvelles fonctionnalités et des services de paiement additionnels. »

« Nous avons hâte que les banques française rejoignent le lancement live de gpi » déclare Stanley Wachs, Global Head of Bank Engagement, SWIFT gpi « Leur adhésion au service permettra de continuer à voir émerger en France de véritables bouleversements dans le paysage des paiements transfrontaliers offrant plus de sécurité et de transparence. »

En parallèle, SWIFT gpi explore les ‘Distributed Ledger Technologies’ pour la réconciliation en temps réel des comptes Nostro-Vostro. Une preuve de concept a été annoncée en janvier 2017.