Fondée en 2006 et basée à Saint-Martin-des-Champs (Finistère), Probia Ingénierie est une société spécialisée dans la conception et la réalisation d’équipements industriels automatisés pour la transitique [1]. Active principalement dans l’ouest de la France, la société réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 3 millions d’euros, principalement auprès de clients dans le secteur de l’agro-alimentaire.

Philippe Brugallé, directeur général de SPIE Ouest-Centre, a déclaré : « L’acquisition de Probia Ingénierie va nous permettre de proposer une offre complète répondant aux attentes des acteurs de l’industrie agro-alimentaire. La réputation de Probia Ingénierie et ses relations privilégiées avec les acteurs de cette industrie nous permettra de renforcer notre position dans ce secteur et nous aidera à conquérir de nouveaux marchés. »

Camille Ravel, directeur commercial de Probia Ingénierie, a ajouté : « Nous sommes enthousiastes à l’idée de rejoindre le groupe SPIE : notre vision et nos ambitions sont totalement en accord avec celles du groupe, et nous sommes convaincus que cette opération permettra à nos clients de bénéficier de solutions encore plus pertinentes. »