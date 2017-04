Il s’agit de la plus longue émission Green jamais réalisée par une entreprise ou une agence française et le montant le plus important émis par une entreprise ou une agence européenne sur une maturité supérieure à 12 ans.

Après le succès de son émission inaugurale Green lancée en octobre 2016 qui lui avait permis de devenir le premier gestionnaire d’infrastructures ferroviaires au monde et la première entreprise de transport en Europe à émettre un Green Bond, SNCF Réseau confirme ainsi son engagement dans le développement du marché des Green Bonds et sa contribution à la transition écologique.

Un acteur de référence

"Cette deuxième émission est d’abord un succès financier mais aussi un succès en matière de développement durable. Elle démontre que l’entreprise est devenue un émetteur de premier plan sur le marché du Green Bond", déclare Patrick Jeantet, Président Directeur Général de SNCF Réseau. "Grâce à un montant significatif d’investissements éligibles (1,5 à 1,8 Mds€ par an), nous souhaitons réaliser, chaque année, au moins une émission au format Green Bond. Notre ambition est de devenir un acteur de référence sur ce marché, tant par la qualité de notre approche que par les volumes que nous y consacrerons."

Un programme Green Bond ambitieux

Les fonds levés grâce à cette opération seront affectés à un compte spécifique et permettront de financer en priorité, la modernisation durable du réseau structurant, mais également le développement de nouveaux projets et le renforcement de la stratégie de SNCF Réseau en faveur de la biodiversité et de la protection des ressources naturelles.

Fidèle au concept d’additionalité, l’entreprise confirme que les ressources de l’émission seront exclusivement affectées à de nouveaux projets de rénovation ou de développement, et non au refinancement de projets existants.

Enfin, SNCF Réseau demeure l’un des rares émetteurs au monde à bénéficier de la double certification Green Bond Principles, délivrée par l’agence de notation extra-financière Oekom Research, et Climate Bond Initiative.

Une méthodologie exigeante

Afin de définir des standards exigeants en matière de financements verts et ainsi devenir une référence mondiale dans le secteur des transports, SNCF Réseau a développé une méthodologie spécifique de mesure des impacts de sa politique de rénovation du réseau ferré, en termes d’émission de gaz à effet de serre et de préservation des ressources.

Cette méthodologie sera publiée et largement diffusée au moment de la publication de son reporting annuel Green Bond. Ce reporting, certifié par un auditeur externe, permettra aux investisseurs de vérifier la correcte allocation des fonds à des Projets Éligibles et d’évaluer a posteriori l’impact environnemental de leurs investissements.

Le transport ferroviaire, un champion de la transition écologique

Le transport ferroviaire est le mode de transport le plus respectueux de l’environnement et contribue au respect des objectifs de la France en matière de réchauffement climatique. Avec un taux d’émission de gaz à effet de serre particulièrement faible, le système ferroviaire permet d’éviter l’émission de 10 millions de tonnes équivalent CO2 par an. SNCF Réseau s’inscrit donc naturellement comme une entreprise durable et mène une politique RSE engagée.

Les obligations vertes sont un levier important pour le financement de la transition énergétique et écologique. Elles permettent aux entreprises et aux entités publiques de financer leurs projets environnementaux et plus particulièrement les investissements en infrastructures. En émettant des Green Bonds, SNCF Réseau s’inscrit dans le droit fil de la COP 21, participe au développement de la finance socialement responsable et accompagne l’effort engagé en ce sens par le gouvernement français et un certain nombre de collectivités locales françaises.

Pour cette nouvelle émission, SNCF Réseau a mandaté BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International, J.P. Morgan et Natixis en tant que cochefs de file.

Résumé de la transaction :