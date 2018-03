Depuis le 1er janvier, date à laquelle la réglementation est entrée en vigueur, SIX a ajouté chaque semaine environ 1 million de nouveaux KID relatifs aux PRIIP, documents conçus pour fournir aux investisseurs finaux une meilleure vue d’ensemble des produits complexes d’investissement et fondés sur l’assurance.

Afin de se conformer à PRIIPs, les sociétés d’investissement ont besoin de fournir de très grands volumes de données sur le profil de risque du client et les notations de crédit, ainsi que le rendement passé et les structures de coûts. La nécessité de rendre ces informations disponibles immédiatement via la plateforme, pour les banques et les gestionnaires d’actifs à destination des gérants de patrimoine qui distribuent ces produits, est le facteur clé expliquant l’ampleur des documents intégrés. La collaboration avec différentes plateformes de données sur les fonds, y compris PRIIPsHUB, une division de FundConnect, a étendu la couverture et la distribution de documents publics et privés désormais disponibles sur la plateforme SIX.

À propos de la plateforme, Carsten Mahler, PDG de FundConnect, indique : « Maintenant que les réglementations PRIIPs et MiFID II sont en place, nous n’avons jamais autant eu besoin que toutes les données et tous les documents soient conservés au même endroit pour les distributeurs et, en même temps, qu’une distribution étendue du contenu soit garantie pour les fabricants de produits financiers. Grâce à la transparence de sa plateforme, SIX sert non seulement les intérêts de ses clients, mais aussi du secteur dans son ensemble. En travaillant main dans la main, nous pouvons fournir aux distributeurs un accès efficace à une vaste gamme de documents et de données, et ce à partir d’une seule et même source. »

Phil Lynch, Head of Markets, Product & Partners, SIX Financial Information, ajoute : « Il existe un besoin croissant pour une plateforme réglementaire solide et un réseau global qui gère toutes les données PRIIP et la documentation requise au même endroit, via une seule interface. Notre capacité à intégrer et à fournir plus d’un million de documents par semaine depuis l’entrée en vigueur de la réglementation PRIIPs démontre que nous pouvons répondre aux exigencess du marché en proposant une solution métier évolutive, connectant les fabricants de produits financiers et leurs distributeurs pour numériser cette chaîne de valeur critique. La demande pour les données PRIIP et d’autres données réglementaires augmentera encore au cours des prochains mois, étant donné que les régulateurs surveillent l’évolution de la mise en conformité des intervenants. Notre plateforme et notre réseau global continueront donc de croître afin de satisfaire les demandes croissantes de l’ensemble du secteur. »

En plus des PRIIP, la plateforme est également une source centrale pour les données les plus récentes associées à d’autres réglementations, dont MiFID II. Parmi plus de 530 champs de données MiFID II, les informations relatives aux coûts et aux charges, au marché cible, aux meilleures plateformes de négociation et aux instruments négociables sont également disponibles sur la plateforme.