Acquis en 2000 par SFL, dans le cadre d’une opération de sale and lease back, cet immeuble d’environ 35 000 m² a fait l’objet d’une lourde restructuration de 2011 à 2013 suite au départ de Thomson. Dans le cadre d’un travail collaboratif de l’agence d’architecture DTACC et du cabinet de design Jouin-Manku, SFL a entrepris la réhabilitation de ce site industriel pour en faire un campus unique de bureaux de l’ouest parisien ; offrant un environnement de travail dans un cadre exceptionnel par la création notamment d’un pavillon entièrement dédié aux services (centre de conférences et restauration).

L’actif est actuellement occupé en totalité par l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économique) dans le cadre d’un bail se terminant en 2027.

La transaction s’est conclue sur un prix net vendeur de 445 M€, dégageant un taux de rendement droits inclus de 3,7%.

" Cette transaction vient concrétiser le travail de création de valeur entrepris dès 2011 et confirmer la capacité de SFL à concevoir des produits uniques faisant office de référence ".

SFL était conseillée dans cette transaction par JLL et l’étude Oudot ; Primonial REIM était conseillée par l’étude Wargny Katz & Associés et le cabinet d’avocat LPA-CGR.