Cette plateforme fournit aux acteurs concernés (investisseurs, sociétés de gestion, distributeurs, conseillers en gestion de patrimoine…) un accès facile et rapide aux parts de fonds : de l’entrée en relation avec les investisseurs (y compris gestion des procédures KYC, Know Your Client), au passage d’ordres de souscriptions-rachats jusqu’au dénouement des opérations et à la restitution des positions.

Compatible avec les différents canaux de distribution, IznES réduit les coûts de transaction, accroît la transparence et allège la charge opérationnelle. En outre, elle va permettre le développement de nouveaux services à valeur ajoutée. Afin d’assurer le meilleur service possible, IznES s’appuie sur la technologie blockchain développée exclusivement par SETL. Le cahier des charges des différentes fonctionnalités a été défini spécialement avec les utilisateurs.

Une première version livrée par SETL en juillet dernier a été validée fonctionnellement par ses partenaires, en particulier : OFI AM, Groupama AM, La Financière de l’Échiquier et Arkéa Investment Services.

Ensemble, SETL et ses partenaires engagent désormais, avec toutes les parties intéressées, le développement d’une version enrichie de la plateforme, ayant vocation à entrer en production début 2018.

Jean-Pierre Grimaud, directeur général d’OFI AM, déclare : « OFI Asset Management a souhaité être partie prenante dans ce projet de place qui, grâce à la technologie blockchain, offre aux sociétés de gestion de nouvelles solutions de distribution dans le respect de l’intérêt des investisseurs ».

Pierre Davoust, directeur général de SETL France, d’ajouter : « Iznes est le fruit d’une rencontre entre la demande forte des sociétés de gestion d’instaurer une relation simple et efficace avec leurs investisseurs, et la technologie de pointe développée par seTL.

Iznes est un projet qui va révolutionner l’industrie des fonds en europe et apporter des bénéfices substantiels aussi bien aux sociétés de gestion, qu’aux investisseurs et à leurs intermédiaires.

Je me réjouis d’avancer avec nos partenaires dans la construction de cette plateforme de nouvelle génération, et invite tous les acteurs intéressés à nous rejoindre sur www.iznes.io ».