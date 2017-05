Issu d’une rencontre de femmes et d’hommes qui partagent les mêmes valeurs et ambitions pour leurs clients, ce rapprochement permet à Segeco Consulting de renforcer son offre dans le domaine du conseil en ressources humaines, en intégrant l’expertise d’un spécialiste du recrutement de cadres confirmés et du talent pooling externalisé.

Cette alliance avec un acteur reconnu du conseil opérationnel, digital et stratégique confère à Talented un positionnement unique en France. Ses clients bénéficient ainsi d’une offre de conseil en recrutement disruptive, à haute valeur ajoutée, notamment dans l’accompagnement de leur transformation.

Fondé par deux ingénieurs passionnés par les relations humaines, TALENTED est un cabinet de conseil en recrutement spécialisé dans la sélection et l’approche directe d’experts, de managers opérationnels et de cadres dirigeants dans les domaines Engineering, Opérations, Supply Chain, Systèmes d’Information, Immobilier et BTP. Basé à Paris, Lyon et Nantes, le cabinet s’adresse aux entreprises souhaitant être accompagnées dans des projets de recrutements qui, outre l’évaluation comportementale des candidats potentiels, nécessitent une excellente compréhension des compétences techniques requises et de l’environnement du poste à pourvoir.

De manière opérationnelle, les associés de Talented, Sébastien Blanchet et Stéphane Salto intègrent le Groupe SEGECO en qualité d’Associés. Les 15 consultants et chargés de recherche du cabinet rejoignent l’équipe des 200 collaborateurs de SEGECO Consulting, activité de conseil en organisation et management du groupe SEGECO.