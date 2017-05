La société de gestion d’actifs mondiale, Russell Investments, a annoncé le recrutement de Joseph Linhares comme Directeur Exécutif EMEA (Europe Moyen-Orient et Afrique). Au cours des 16 dernières années, Joseph Linhares a occupé plusieurs postes de direction au sein de BlackRock, tant dans la région EMEA, qu’aux États-Unis. Joseph Linhares sera hiérarchiquement rattaché au Directeur Général de Russell Investments, Len Brennan, et siègera au Comité exécutif de l’entreprise. Il sera basé à Londres.

« L’investissement multi-actifs procure d’importantes opportunités de croissance à l’échelle mondiale dans la mesure où les investisseurs cherchent les moyens de remplir leurs objectifs d’investissement tout en maîtrisant leurs risques. C’est particulièrement le cas pour la région EMEA, où l’approche multi-actifs a été adoptée de longue date par les investisseurs et où Russell Investments jouit d’une solide position de leader », a déclaré Len Brennan, Directeur Général de Russell Investments. « Le recrutement de Joseph Linhares à la tête de ce marché important place notre société avantageusement pour l’avenir ».

Joseph Linhares possède une expérience reconnue, notamment pour les initiatives menées en faveur de la croissance des activités de BlackRock et de Barclays Global Investors, son précédent employeur, comme Responsable mondial des Comptes Platinum. Il était également membre des Comité opérationnel et Comité exécutif de distribution mondial de BlackRock.

S’exprimant à propos de ses nouvelles fonctions, Joseph Linhares a déclaré : « Dans cette période de changement rapide pour le secteur des services financiers, Russell Investments jouit d’une position unique pour répondre à l’évolution des exigences et des attentes des clients, quelle que soit leur taille. Je suis impatient de jouer un rôle déterminant dans la croissance de l’entreprise et d’aider Russell Investments à consolider sa position de leader mondial dans l’investissement multi-actifs ».

Au sein de BlackRock, Joseph Linhares a occupé le poste de Directeur général et Responsable de l’activité iShares pour la région EMEA, basé à Londres. Il a rejoint iShares en 2000 alors que la promotion de ces fonds commençait à peine et a contribué à doper de manière significative la croissance de l’activité, avant d’être nommé Responsable iShares Distribution aux États-Unis. Ce succès l’a conduit à être nommé Responsable de l’activité d’iShares pour la région EMEA, et à conduire le développement considérable de l’activité, ainsi que l’acquisition du pôle ETF de Crédit Suisse. Plus tôt dans sa carrière, Joseph Linhares a travaillé chez Citibank et JP Morgan.

« Joseph Linhares apporte de précieuses compétences au sein de Russell Investments, dont une profonde connaissance du secteur et du marché, ainsi que des capacités reconnues à diriger des équipes performantes, à identifier et à saisir les opportunités de croissance de l’activité », a déclaré Len Brennan. « Ces qualités réunies font de lui la personne idéale pour dynamiser la croissance de notre activité EMEA. Je suis très heureux de l’accueillir à nos côtés ».