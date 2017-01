Spécialisé dans les investissements servant au développement, le gérant d’actifs responsAbility Investments AG a nommé Roland Pfeuti à sa direction en tant que Head Investment Solutions & Sales. Le spécialiste suisse de capital investissement et de finance durable assume dès maintenant la responsabilité du secteur d’activité Solutions de placement et distribution, axé sur les investisseurs.

Roland Pfeuti a rejoint responsAbility début janvier 2017. Il a occupé précédemment la fonction de directeur exécutif, Private Equity, chez Asia Climate Partners L.P. à Hongkong. Cette société émanait d’un projet commun de Robeco, d’ORIX Corp. et de la Banque asiatique de développement. Auparavant, Roland Pfeuti a travaillé pour RobecoSAM Private Equity, Banque Julius Bär et Credit Suisse/Credit Suisse First Boston, entre autres, à New York, Londres, Zurich, Sydney et Melbourne.

Rochus Mommartz, CEO de responsAbility Investments AG, déclare : « au cours des années à venir, responsAbility souhaite mobiliser encore plus de capitaux pour investir dans l’énergie et l’agriculture durable et surtout croître également dans le domaine des prises de participation. Depuis quinze ans, Roland Pfeuti est actif dans les investissements en faveur du climat et connaît ainsi à fond les besoins et les exigences de nos investisseurs. »

Roland Pfeuti complète : « spécialisé dans les investissements servant au développement, responsAbility dispose d’une plateforme exceptionnelle pour croître tant dans le domaine des taux fixes que dans celui du capital investissement. Le potentiel de croissance des principaux thèmes d’investissement de responsAbility ainsi que la demande sont énormes. Je suis ravi de m’atteler à la tâche qui m’est confiée. »