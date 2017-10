Rive Private Investment, Capzanine, IFE Mezzanine, Parquest Capital et Quilvest Private Equity annoncent la cession de la société 5àsec, leader mondial du nettoyage et de l’entretien des textiles, au fonds d’investissement Bridgepoint Development Capital (BDC), l’activité « Smid-cap » de Bridgepoint. Capzanine, IFE Mezzanine et Quilvest Private Equity cèdent l’intégralité de leurs parts. Rive Private Investment et Parquest Capital conservent une participation minoritaire.

Fondé à Marseille en 1968, 5àsec est depuis devenu le leader mondial du nettoyage et de l’entretien des textiles avec une présence dans près de 31 pays. En 2016, le groupe 5àsec a réalisé un chiffre d’affaires de plus 85 millions d’euros au travers de son réseau de 1 730 magasins (succursales et franchises).

Depuis 2015, l’équipe de management emmenée par Nicolas Boucault, son président, a entamé une stratégie de développement visant à moderniser le réseau 5àsec dans une démarche éco-responsable et à renouveler l’expérience client grâce à une offre de services élargie. Le groupe a su engager une nouvelle dynamique de croissance et a posé les premiers jalons d’une stratégie multicanale pertinente (magasin, B2B, conciergerie, livraison à domicile).

Nicolas Boucault, Président du groupe 5àsec, commente : « Nous sommes ravis de l’arrivée de BDC au capital de 5àsec, le groupe va pouvoir s’appuyer sur un partenaire financier solide pour accélérer son développement. En particulier, la modernisation de notre réseau et le développement de services et offres complémentaires seront nos priorités. La poursuite de notre transformation digitale pour soutenir nos ambitions sera également au cœur de notre stratégie. »

Intervenants dans la transaction

Cédants :

Rive Private Investment : Eric Philippon, Daniel Emersleben

Capzanine : Maxence Radix

IFE Mezzanine : Jean-Pascal Ley

Parquest Capital : Pierre Decré

Quilvest Private Equity : Thomas Vatier

Conseils des cédants :

Edmond de Rothschild Corporate Finance (conseil financier) : Grégory Fradelizi, Marguerite Mell, Mohamed Rtel Bennani

Gide (conseil juridique) : Anne Tolila, Paul Jourdan-Nayrac

Mayer Brown (conseil juridique) : Xavier Jaspar

KPMG (due diligence financière) : Rémy Boulesteix, Mohamed Macaigne

Arsène Taxand (due diligence fiscale) : David Chaumontet

Conseil du Management :

Scotto (conseil financier, juridique et fiscal) : Nicolas Menard-Durand, Camille Perrin

Le financement de cette opération est apporté par European Capital (Etienne Haubold, Thomas Hervé).