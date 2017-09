Malgré les incertitudes fiscales, l’assurance vie enregistre une collecte nette positive de 1 milliard d’euros en août. Ce bon résultat n’est pas une surprise, les Français étant généralement davantage fourmis que cigales durant la période estivale. En raison des vacances, les retraits sont plus faibles en août. Cette situation prévaut pour l’assurance vie comme pour livret A qui a également enregistré une collecte positive de +1,59 milliard d’euros.

Ainsi, à l’exception de la période 2011/2012 au cours de laquelle l’assurance vie a affiché des soldes négatifs, ce produit avec une collecte moyenne de 1,7 milliard d’euros sur ces 20 dernières années.

En août dernier, les cotisations ont atteint 9,5 milliards d’euros en retrait de 1,7 milliard d’euros par rapport au mois précédent. Les unités de compte se sont élevées à 2,5 milliards d’euros soit plus de 26 % de la collecte mensuelle.

Depuis le début de l’année le poids des UC reste relativement stable, puisqu’elles représentent sur les 8 premiers mois 28 % de la collecte totale.

L’instauration, dans les prochains mois, du prélèvement forfaire unique pourrait cependant infléchir les collectes futures. De fait, la taxe qui ne devrait s’appliquer qu’aux nouveaux versements effectués sur les contrats d’assurance-vie (en application du principe de non rétroactivité fiscale) qui dépasseront 150 000 euros pour une personne seule et 300 000 euros pour un couple est une source de complexité pour les épargnants. De plus, l’assurance-vie devra faire face à une nouvelle baisse du rendement des fonds euros pour 2017.

La prudence des épargnants, pourrait conforter les dépôts à vue et le Livret A qui ont enregistré des collectes records depuis le début de l’année avec respectivement +31,1 milliards d’euros en juillet pour les dépôts à vue et +12,17 milliards d’euros à la fin août pour le Livret A contre +5,1 milliards d’euros pour l’assurance vie.