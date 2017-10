RencontreUnArchi.com, plateforme de mise en relation entre architectes, architectes d’intérieur, décorateurs et particuliers ou professionnels, vient de conclure une levée de fonds de 1 M€ sur 2 ans aux termes de laquelle À Vivre édition et son président Olivier de La Chaise (ex. directeur général du Groupe Moniteur) sont entrés au capital par une prise de participation minoritaire, en numéraire et en "média for equity".

La start-up vient également d’obtenir le soutien financier de la BPI par le biais du programme INNOV’up expérimentation en partenariat avec la Région Ile-de-France.

Fondé en 2014 par Benjamin Lazimi et Dorothée Simon, RencontreUnArchi propose une solution online et un accompagnement personnalisé pour choisir son prestataire de conception et de réalisation des travaux de construction, d’aménagement intérieur ou de décoration.

La start-up a développé une technologie, fondée sur un algorithme exclusif, qui permet de trouver l’architecte, l’architecte d’intérieur ou le décorateur le mieux adapté aux spécificités du projet, au sein d’un panel sélectionné. RencontreUnArchi accompagne ensuite ses clients jusqu’au bon achèvement de toutes les prestations.

La société propose ainsi à ses clients de faire facilement leur choix sur de multiples critères objectifs et qualitatifs, et permet en retour à ses prestataires partenaires de trouver de nouveaux clients.

Depuis le lancement commercial fin 2015, plus de 3 000 clients ont utilisé la plateforme et ont pu choisir parmi les 350 prestataires sélectionnés dans la base. La société vise à multiplier par 10 le nombre d’utilisateurs en 2 ans.

Cette levée de fonds va permettre à la société d’accroître sa notoriété par le biais de campagnes marketing dans des médias spécialisés (À Vivre édition notamment) et grand public (Web – Affichage – TV - Radio).

RencontreUnArchi.com va également augmenter sa base de prestataires partenaires en intégrant 500 nouveaux architectes sélectionnés en France, en Suisse et en Belgique d’ici 2019.

La startup va enfin poursuivre son développement technologique, notamment via les modèles de matching affinitaire appliqués à un nombre croissant de clients et partenaires.

La start-up va compléter son offre en proposant également à ses clients des entreprises de travaux recommandées.

« Cette levée de fond va nous permettre de conforter notre leadership en augmentant significativement le nombre de nos clients et en améliorant notre performance technologique. A titre personnel, c’est une fierté d’avoir réussi à transformer une idée en service. Nous avons maintenant les moyens de transformer le service en usage. » explique Benjamin Lazimi, co-fondateur.

« Plus qu’une levée de fonds, ce rapprochement stratégique va permettre à RencontreUnArchi de conforter sa crédibilité dans le secteur, d’élargir son offre originale autour des projets de construction et d’aménagement, et de poursuivre sa démarche de valorisation du rôle essentiel des architectes. » ajoute Dorothée Simon, co-fondatrice.