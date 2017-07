Actif dans plusieurs segments du financement de l’économie, Mirabaud Asset Management étoffe sa gamme dans un secteur porteur : l’activité de Private Equity. Mirabaud Asset Management a confié la mise en œuvre de cette stratégie à Renaud Dutreil, ancien ministre des PME du gouvernement français et ancien Président de LVMH North America. Il sera appuyé par Luc-Alban Chermette, investisseur professionnel. Un premier véhicule dédié aux « entreprises du patrimoine vivant », entreprises détenant un savoir-faire d’excellence, est lancé, avec un premier closing de 50 millions d’euros.

En cohérence avec l’approche entrepreneuriale du Groupe fondé en 1819, Mirabaud Asset Management innove dans le domaine du Private Equity. Un premier fonds thématique dédié aux « entreprises du patrimoine vivant » dans le secteur du luxe et du « lifestyle » est lancé ce 4 juillet 2017. Un premier closing de 50 millions d’euros est en cours de finalisation, avec la participation d’investisseurs privés et institutionnels de premier plan. Située à Paris, l’équipe chargée de la mise en œuvre de la stratégie de Private Equity est dirigée par Renaud Dutreil, Head of Private Equity chez Mirabaud. Le second et dernier closing de ce nouveau véhicule est prévu à la fin de l’année pour un montant total de 150 millions d’euros.

Ce fonds d’investissement permettra à des PME familiales actives en France, mais aussi en Suisse, en Italie et dans d’autres pays européens, depuis au moins 50 ans, d’obtenir un soutien à leur développement international et à leur stratégie d’innovation. Cette aide s’exprimera sous forme d’investissement de croissance, mais également de conseils stratégiques, juridiques, managériaux, marketing et commerciaux.

Un lancement couronné de succès

Lionel Aeschlimann, Associé gérant du Groupe Mirabaud et CEO de Mirabaud Asset Management, se réjouit de la mise en œuvre de la stratégie de Private Equity : « C’est une grande satisfaction de développer un secteur d’activité dans lequel nous avons de belles ambitions et qui nous correspond. En outre, nous avons pu trouver avec Renaud Dutreil un professionnel de grande qualité qui, par son expérience internationale, sa crédibilité dans le tissu économique des PME françaises et européennes et sa passion pour le monde et l’esprit d’entreprise, contribuera à offrir à nos clients – familles, entrepreneurs ou institutionnels – des solutions d’excellence dans le domaine du Private Equity. Ce premier produit thématique dédié au patrimoine vivant a suscité un fort engouement et le succès du second et dernier closing se dessine déjà. »

Pour Renaud Dutreil, « le Groupe Mirabaud dispose de toutes les caractéristiques que les investisseurs recherchent désormais : une présence internationale à taille humaine, un positionnement clair et spécialisé, une approche active de la gestion, une passion pour l’investissement, les entrepreneurs et le monde de l’entreprise en général, une vraie vision long terme et un ADN qui met l’excellence et l’alignement des intérêts au centre de sa chaîne de valeur. Pour Luc-Alban et moi-même, œuvrer avec Mirabaud et ses près de deux cent ans d’histoire familiale et entrepreneuriale dans le monde de la gestion et de l’investissement s’est imposé comme une évidence. Le patrimoine vivant industriel est ma passion depuis toujours. Ministre, j’ai pu créer ce label “entreprise du patrimoine vivant”. Investisseur, je souhaite donner à ces fleurons européens tous les moyens d’une réussite future. »

Renaud Dutreil, ancien ministre des PME, du commerce, de la consommation et des professions libérales du gouvernement français (2002-2007), a été Président de LVMH North America pendant quatre ans. Il possède une solide expérience du Private Equity au sein des PME, en France mais aussi hors de l’Hexagone. Cette expérience découle à la fois du rôle qu’il a joué au sein du Conseil d’administration du fonds L Capital Europe pendant plusieurs années, de ses responsabilités au sein du groupe LVMH et des investissements qu’il a réalisés à titre privé. Dans le cadre de ses activités gouvernementales antérieures, Renaud Dutreil a en particulier été à l’origine du label Entreprise du Patrimoine Vivant – www.patrimoine-vivant.com – et des pactes Dutreil facilitant le financement et la transmission des PME en France.

Luc-Alban Chermette dispose quant à lui de plus de quinze années d’expérience dans le domaine du Private Equity. Il a acquis cette expérience au travers de plus de quarante opérations aux côtés de PME de toutes tailles, souvent dépositaires d’un savoir-faire d’excellence dans des secteurs d’activités variés. Luc-Alban Chermette a notamment été le président de La Vélière Capital, société de gestion agréée par l’AMF entre 2010 et 2016.