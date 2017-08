Redevco Iberian Ventures, la joint-venture entre la société paneuropéenne de gestion d’investissement immobilier Redevco spécialisée dans l’immobilier commercial et le fonds géré par le gestionnaire international d’actifs alternatifs Ares Management L.P, a fait l’acquisition du Mercado San Miguel, le marché couvert gastronomique de Madrid, pour 70 millions d’euros. Le vendeur est un consortium d’investisseurs espagnols privés.

Classé monument historique au patrimoine de l’Espagne, le marché situé sur la place San Miguel, au cœur du centre historique de Madrid, est l’une des attractions majeures de la ville. Construit en fer forgé et en verre, le bâtiment de 1 764 m² est divisé en 30 étals d’épicerie fine et de charcuterie et en 13 unités de restauration. Attirant les fins gourmets, site incontournable sur le parcours touristique de Madrid, cet actif immobilier affiche complet avec une longue liste d’attente de candidats locataires.

Andrew Vaughan, PDG de Redevco : « L’achat du Mercado San Miguel reflète notre vision de l’avenir du commerce, menant les consommateurs au-delà d’une simple transaction pour leur offrir le plaisir d’une expérience qu’ils voudront partager. Ce bijou d’architecture à proximité des plus belles attractions de Madrid est un point d’ancrage dans la ville, où les visiteurs viennent faire leurs courses et goûter une offre de bouche exceptionnelle. Nous comptons augmenter le rendement de l’opération à travers une gestion active des actifs et l’amélioration de l’expérience client. »

Bill Benjamin, associé d’Ares Management et dirigeant du groupe Ares Real Estate, ajoute : « Le Mercado San Miguel bénéficie d’une situation privilégiée dans un quartier touristique majeur au centre de Madrid, ainsi que d’une identité forte de marque dans un paysage commercial en évolution. Cette acquisition correspond avec la stratégie d’investissement de la joint-venture, qui est axée sur l’acquisition d’actifs commerciaux de qualité sur la péninsule ibérique offrant des opportunités d’accroissement de valeur à travers un repositionnement et la réalisation d’optimisations opérationnelles. Ceci correspond à la stratégie immobilière d’Ares adoptée de longue date en Europe. »

Ares et Redevco ont annoncé la création de Redevco Iberian Ventures en septembre 2015, ciblant un investissement de 500 millions d’euros créateur de valeur et opportuniste dans l’immobilier commercial de la péninsule ibérique. L’annonce faite aujourd’hui suit la vente récente d’un portefeuille de neuf parcs d’activités commerciales en Espagne à Vukile Property le mois dernier, et la vente en mai 2017 du parc d’activités commerciales Portimao au Portugal, à Olimpo Real Estate SOCIMI S.A.

DLA Piper et KPMG ont conseillé Redevco Iberian Ventures pour l’acquisition du Mercado San Miguel. Le vendeur a été conseillé par Aguirre Newman et Freshfields.