Suite à la récente acquisition de l’espace commercial « Le 31 », qui accueillait notamment Les Galeries Lafayette, la société européenne Redevco, spécialiste en immobilier commercial, a confié à VINCI Immobilier le développement d’un programme multi-fonctionnel situé 31 rue de Béthune, dans le cœur historique de Lille.

Sur une surface totale de 25 000 m², le projet comprendra 10 000 m² de commerces, 8 000 m² de bureaux, un hôtel 4* de 120 chambres, ainsi que 600 places de parking.

La surface totale de l’offre commerciale sera volontairement redimensionnée (réduction de 25 000 m² à 10 000 m²) pour que le bâtiment redevienne le veritable moteur commercial de la rue de Béthune et du centre-ville. La façade principale sera retravaillée en parfait alignement avec la rue afin d’accueillir de façon optimale les concepts commerciaux les plus innovants. Les bureaux et l’hôtel bénéficieront de la création de deux grands patios. Cette opération stratégique de requalification urbaine renforcera la visibilité du site pour en faire un lieu architectural iconique du centre-ville.

Le nouveau « 31 » accueillera une offre commerciale innovante et dynamique en cœur de ville pour mieux répondre aux attentes des Lillois et renforcer l’attractivité de l’ensemble de la rue de Béthune.

La façade située rue de Béthune, dessinée et conçue par le cabinet Saison Menu Architectes, profitera d’un nouveau traitement avec une double façade vitrée, qui laissera passer la lumière afin de revitaliser le bâtiment et donner un signal fort du changement opéré. Les superstructures, créées dans la partie hôtel et bureaux, seront traitées de façon à se confondre avec le ciel, procurant une sensation d’évanescence provenant de l’utilisation d’épines triangulaires en inox.

L’emploi du bardage en alu anodisé naturel assurera par son reflet flou et délicat la restitution de l’ambiance lumineuse de la journée. Les fenêtres de l’hôtel seront dotées d’un vitrage à haut indice de réflexion, ce qui rendra le bâtiment vivant et changeant en cours de journée.

Pour ce programme ambitieux, Redevco, investisseur, promoteur et commercialisateur de la partie commerces, a fait appel à l’expertise de VINCI Immobilier qui assurera le développement et la promotion de l’ensemble de l’opération.

« Les équipes de Redevco et moi-même sommes déterminés à relever ce nouveau challenge aux côtés de notre partenaire VINCI Immobilier, qui a été choisi suite à un appel d’offre minutieux et très sélectif. Notre objectif commun est de redonner à ce site stratégique un véritable renouveau fonctionnel et un rayonnement commercial à la hauteur des attentes et des besoins des Lillois. » Thierry Cahierre, Président de Redevco France

« Nous sommes très heureux de participer à ce projet emblématique qui illustre notre savoir-faire sur les opérations mixtes en cœur de ville. Cette restructuration sera l’opportunité pour VINCI Immobilier de mettre en œuvre sa démarche « Openwork » qui vise à réaliser des immeubles de bureaux conçus pour le bien-être de leurs utilisateurs et adaptés aux nouveaux usages : espaces extérieurs, confort, transparence et luminosité. » Olivier de la Roussière, Président de VINCI Immobilier

Ce site emblématique ouvrira ses portes au public dès l’automne 2019, pour la partie commerces et au 3ème trimestre 2020, pour la partie hôtel et bureaux.

La requalification complète du site va permettre de développer différentes actions d’éco-responsabilité. À terme, 600 personnes travailleront sur le site.