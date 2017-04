Redevco, gestionnaire d’investissements pan-européens dans le domaine de l’immobilier commercial, vient d’acquérir pour le compte d’un de ses clients investisseurs, un nouvel actif remarquable situé Boulevard Jean Jaurès, la principale rue commerçante de Boulogne Billancourt.

Le prix d’achat n’a pas été dévoilé.

Totalisant 2 720 m2, cet immeuble, qui fut autrefois un cinéma, se divise en deux locaux commerciaux. Profitant d’une localisation exceptionnelle, il s’intègre au cœur d’un centre-ville dynamique et attractif, comptant de très nombreux commerces dont notamment le centre commercial très fréquenté Les Passages. Le plus grand des deux espaces commerciaux est occupé par l’enseigne C&A, l’autre espace étant loué à un institut de beauté.

Thierry Cahierre, Président de Redevco France, commente : « L’acquisition de cet actif remarquable correspond parfaitement à notre stratégie d’investissement qui se concentre sur des locaux commerciaux présentant les qualités nécessaires pour répondre aux évolutions actuelles et futures du commerce. Avec un revenu par foyer deux fois supérieur à la moyenne nationale, Boulogne Billancourt bénéficie d’un pouvoir d’achat très élevé. Accueillant de nombreuses enseignes nationales et internationales, essentiellement dans le secteur de la mode et localisées sur le Boulevard Jean Jaurès, le centre-ville connait un dynamisme commercial exceptionnel. »

Pour cette acquisition, Redevco a été conseillée l’Étude du Quai Voltaire.