D’excellente qualité, ce bâtiment donnant sur Buchanan Street a été rénové, il y a quelques années seulement, afin d’offrir un espace commercial ultramoderne à l’enseigne Nike, son locataire actuel. Le montant de la transaction s’élève à un prix supérieur à 29 millions de £.

Cet actif totalise 2 549 m2 répartis sur quatre étages dont les espaces commerciaux sont situés au rez-de-chaussée et au premier étage. Dans cette partie de Buchanan Street, la plus dynamique et comptant quelques bâtiments de cette typologie, se côtoient de grandes enseignes, nationales et internationales intervenant sur un marché haut-de-gamme.

Andrew Vaughan, PDG de Redevco, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir acquis un bien commercial si idéalement situé, donnant directement sur Buchanan Street, qui représente la rue la plus commerçante du Royaume-Uni hors Londres. Cette acquisition s’inscrit dans notre stratégie visant les meilleures destinations commerciales d’Europe, offrant une expérience complète et exceptionnelle en termes de loisirs, permettant de combiner achats, activités culturelles et soirées au restaurant. Dans cette optique, Glasgow est sans nul doute une ville très attrayante et l’ouverture récente de nouvelles enseignes prestigieuses le confirme. »

Redevco a été conseillée par M. Lambert Smith Hampton. LaSalle Investment Management a été conseillée par la banque BNP Paribas Real Estate.