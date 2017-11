Mandatée par l’un de ses clients investisseurs, la société paneuropéenne de gestion d’investissements immobiliers Redevco a acheté dans le centre de Prague l’immeuble City Palais de style combiné Néo Renaissance et Sécession. Ce bien immobilier à vocation commerciale situé dans le quartier animé de la Croix d’Or a été cédé pour un montant supérieur à 40 millions d’euros par un groupe d’investisseurs privés.

L’immeuble est très favorablement situé dans la plus grande zone piétonnière commerciale de la cité. Bien desservi par les réseaux de transport public, le quartier attire chaque jour 150 000 visiteurs, ce qui en fait l’un des espaces commerciaux piétonniers les plus fréquentés d’Europe centrale.

Conçu par le célèbre architecte tchèque Mat Blecha et le sculpteur Celda Kloucek , l’extraordinaire bâtiment du City Palais comprend six étages en surface et deux étages souterrains, pour une surface au sol totale de 7 482 mètres carrés. L’importance des espaces disponibles et le cachet unique tant intérieur qu’extérieur du bien en font pour les marques un lieu parfaitement adéquat pour exercer leur activité de commerce de détail dans les meilleures conditions.

Andrew Vaughan, CEO of Redevco, a déclaré : « Notre premier investissement à Prague, une des villes européennes les plus performantes, offre une formidable opportunité d’ouvrir un magasin phare de prestige sur un site premium. En collaboration avec notre équipe de spécialistes dotée d’une expérience approfondie dans la création de destinations commerciales en centre-ville, nous travaillerons avec la municipalité afin de préserver la valeur patrimoniale de ce bien inventorié tout en lui attribuant une nouvelle vocation à caractère moderne. Dans le centre historique de Prague, peu d’emplacements l’emportent sur celui-ci, ce qui nous rend très confiant dans ses perspectives à long terme. »

Avec une zone de chalandise englobant 1,25 millions d’habitants, Prague est la capitale politique, économique et culturelle de la République tchèque. Centre touristique européen majeur, la ville connaît également l’un des taux de chômage les plus faibles du continent. Des paramètres forts dans le domaine économique et de l’immobilier commercial, alliés à des scores élevés pour des facteurs secondaires comme le tourisme, l’offre d’activités de loisir ainsi que les sites culturels et historiques, placent Prague dans le groupe de tête du classement Redevco des villes les plus attractives. Redevco envisage d’investir dans l’ensemble du spectre risque-rendement sur les marchés principaux en Europe ainsi que de s’étendre dans les plus grandes villes d’Europe centrale.

MAX Immo et Dentons ont conseillé Redevco pour cette acquisition.