Generali Investments a nommé Rebecca Fischer-Bensoussan en qualité de nouvelle Responsable des ventes pour la France et le Luxembourg, à compter du 2 janvier 2017.

Dans le cadre de son nouveau rôle, Rebecca sera responsable des activités de vente destinées aux clients institutionnels et distributeurs dans ces pays, qui représentent actuellement 3,5 milliards d’euros d’actifs sous gestion [1].

Rebecca Fischer-Bensoussan, Directrice des ventes avec dix ans d’expérience dans le domaine de la gestion d’actifs, rejoint Generali Investments après sept ans passés chez Goldman Sachs Asset Management, où elle a été en charge du développement des ventes institutionnelles et de la distribution pour la France, Monaco et Israël. Auparavant, elle a été Senior Sales Associate chez Morgan Stanley Investment Management pendant trois ans.

Rebecca Fischer-Bensoussan est titulaire d’un MBA en Finance de l’ESSEC Business School (Paris).

Rebecca Fischer-Bensoussan sera directement rattachée à Santo Borsellino qui assumera dorénavant, en plus de son rôle de CEO, la fonction de Head of Sales and Marketing au lieu d’Andrea Favaloro, qui quitte l’entreprise.