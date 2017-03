Co-fondée fin 2013 par Guillaume Belmas, Sébastien Monteil, Vincent Nguyen Huu et Grégory Bittan, Realytics compte aujourd’hui une trentaine de collaborateurs répartis dans ses bureaux à Paris, Munich, Sydney et Londres.

La startup développe une technologie dédiée aux annonceurs et agences média qui permet de mesurer l’impact de leurs campagnes publicitaires TV sur l’ensemble de leurs supports digitaux : site web, application, réseaux sociaux, etc.

En pleine croissance, Realytics a su séduire plus de 200 annonceurs dont Allo Resto, Deezer ou Blablacar, une douzaine d’agences média et est partenaire de régies publicitaires.

La 1ère plateforme d’analytics TV en temps réel se donne les moyens de ses ambitions.

Realytics investit à grande échelle dans la recherche et le développement de nouveaux produits, afin de répondre et d’anticiper les problématiques de ses clients, liées à la consommation télé multi-écran ou la connaissance du parcours client du offline vers le online.

Cette levée de fonds permettra à Realytics d’accélérer le développement d’innovations et de renforcer son positionnement d’acteur référent du marché de la convergence TV/digital.

Realytics bénéficie de la confiance de fonds d’investissement, véritables défricheurs de talents tels que Elaia Partners (Criteo, Teads, …), BNP Paribas Développement, et du soutien de News Invest à toutes ses étapes de croissance.

Présente en France, en Allemagne, en Australie et depuis peu au Royaume-Uni, la startup affiche clairement ses ambitions pour 2017 et les années à venir avec cette levée de fonds qui lui permettra de structurer ses équipes, de recruter de nouveaux talents aux pôles business développement et technique, mais aussi d’ouvrir de nouveaux bureaux en Europe.

« Realytics a su apporter tout son savoir-faire à des annonceurs de renom confrontés aux difficultés de transition numérique et à la mutation de la consommation du média télé. Nous accompagnons Realytics depuis le début du projet et nous sommes heureux de continuer à contribuer à la croissance de cette belle startup française qui mène la transformation de tout un marché. », explique Stéphane Moity, Président de News Invest.

Une nouvelle approche de la planification et de l’achat média.

Depuis 2014, Realytics propose une nouvelle approche de l’achat offline, orientée performance, qui amène les marques à, d’une part appréhender le canal TV dans une logique « ROIste » et d’autre part à mieux qualifier l’audience réceptive à leur message publicitaire.

D’ici fin 2017, Realytics proposera de nouvelles expertises en terme d’optimisation d’investissement des plans média en drive-to-web.

« Nous sommes aujourd’hui le seul acteur sur le marché à mesurer la contribution de la télé dans le tunnel de conversion et suivons de près la transformation digitale de la TV : replay, télévision IP… Nous sommes convaincus que l’avenir de la télé passera par la télé programmatique. Ayant à notre actif le plus gros réservoir de data du marché, nous comptons bien être l’acteur clé de cet avenir ! », affirme Guillaume Belmas, Président de Realytics.

« Alors que les annonceurs et les agences disposent déjà de solutions sophistiquées pour adresser les problématiques de tracking de performance et d’attribution d’audience sur les campagnes online, l’adoption de ces outils de mesure et d’optimisation sur les campagnes TV est, elle, plus récente. Nous avons été séduits par la qualité de l’actif technologique développé par Realytics, et par la proposition de valeur permettant à leurs clients non seulement d’analyser la performance de leurs campagnes mais surtout d’optimiser le ROI de leur budget média sur la TV. Elaia est très heureux d’accompagner la société dans cette nouvelle étape de son développement, qui sera notamment marquée par l’avènement du programmatique TV. », déclare Pauline Roux, Partner chez Elaia Partners.

« Nous avons été séduits par le positionnement technologique avancé de l’équipe et de l’offre de Realytics. Sur un marché de la publicité "offline" en profonde transformation, Realytics s’affirme comme un acteur de référence pour éclairer l’efficacité des campagnes, faciliter la convergence des canaux et, demain, participer à l’émergence d’une publicité TV plus personnalisée. », précise Nicolas Tymen, Directeur de Participations Venture chez BNP Paribas Développement.

Realytics dévoilera prochainement une offre inédite, imaginée pour donner un élan nouveau au marché.