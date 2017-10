Pour mieux répondre aux défis des entreprises qui doivent faire du numérique un levier de transformation et de performance à part entière, le groupe de consulting et de services IT vNext acquiert 52% du capital de Nextmodernity, société de conseil spécialisée dans l’accompagnement de la transformation digitale des entreprises.

Depuis 10 ans, Nextmodernity s’est rapidement imposé comme le leader de référence sur les thématiques de la collaboration et du digital working, de la motivation et de l’engagement au travail, du management et de l’innovation auprès de clients, de tous secteurs d’activité, privés ou public, parmi lesquels se trouvent les entreprises du SBF120 ainsi que de grandes ETI.

L’hybridation d’expertises « Digitales & Humaines » pour répondre aux enjeux de transformation des organisations

La complémentarité des expertises de vNext, autour des solutions de mobilité, de communication et de collaboration, sur la gestion de la sécurité et de l’identité, sur la relation client ou encore le Cloud*, l’IA* et la Data* et celles de Nextmodernity sur les stratégies de transformation, l’accompagnement du changement, le management et l’innovation, constitue une réponse parfaitement adaptée aux besoins d’évolution des modèles de fonctionnement des organisations, rendue indispensable par l’omniprésence de la technologie et le bouleversement des usages et nouveaux modes de management et de travail associés.

« Notre choix de nous rapprocher de vNext constitue un formidable accélérateur de développement pour nos activités grâce à la complémentarité de nos expertises, de nos clients et nous offre surtout une très grande capacité à engager rapidement ces mêmes clients autour des solutions Microsoft pour répondre à leurs exigences d’innovation et de nouveaux modèles de création de valeur » explique Richard Collin, Président de Nextmodernity.

« Nous faisons partie du même écosystème et partageons la même obsession de la satisfaction client et la même exigence de qualité de service. Avec ce rapprochement, nous pouvons désormais faire bénéficier nos clients d’une offre de conseil, de services et de solutions, conciliant de manière unique, des expertises « Digitales » et des expertises « Humaines », pour initier, rythmer et sécuriser leurs projets, de la stratégie jusqu’à leur mise en œuvre opérationnelle, et répondant parfaitement à leurs enjeux de croissance » ajoute Stéphane Fitoussi, Président de vNext.

Cette prise de participation est dans la droite ligne de la stratégie de développement du groupe vNext, qui ambitionne de devenir un acteur majeur de l’accompagnement de la transformation des métiers de ses clients, en faisant le pari du Digital et de l’Humain. Avec ce rapprochement, « nous faisons le pari de la croissance externe en complément de la croissance organique pour prendre une place significative sur le marché » conclut Stéphane Fitoussi, Président de vNext.