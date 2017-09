Yuso est une technologie de Dispatch Management System. Dans le cadre du ride-hailing [1], elle permet aux transporteurs urbains de calculer en temps réel les itinéraires de leurs clients et la disponibilité de leurs chauffeurs, facilitant ainsi une gestion optimisée de la flotte de véhicules. Cette technologie pourra également être utilisée dans le cadre des activités de RCI Bank and Services pour les marques de l’Alliance Renault-Nissan.

Marcel est une plateforme accessible 24h/24 et 7J/7, sur laquelle ses clients peuvent réserver, à l’avance ou dans l’immédiat, un VTC en Ile-de-France. En 2017, Marcel adopte une politique de compensation carbone volontaire et encourage l’éco-conduite auprès de ses chauffeurs ainsi que l’utilisation de véhicules green [2].

Cette acquisition réaffirme la volonté de RCI Bank and Services de concevoir des solutions simples, attractives et personnalisées afin de faciliter l’« automobilité » de ses clients particuliers et professionnels.

Class & Co sera présidée par Henry Gascuel, Directeur de l’innovation de RCI Bank and Services.

« Après notre investissement dans Karhoo, l’acquisition de Class & Co s’inscrit dans notre stratégie de développement de nouveaux services de mobilité. Grâce à la technologie de Dispatch Management System de Yuso, nous allons enrichir l’expérience de nos clients en optimisant la gestion de leurs flottes. La qualité de service et la dimension socialement responsable de Marcel sont quant à elles deux atouts sur lesquels nous souhaitons également capitaliser. » déclare Gianluca De Ficchy, Directeur Général de RCI Bank and Services.