RAISE annonce aujourd’hui le lancement d’un fonds de Venture Capital dédié aux startups innovantes en France et en Europe. Baptisé RAISE Ventures, l’équipe s’est donnée pour objectif de lever 100 millions d’euros, pour investir en France mais aussi en Europe des tickets compris entre 500 000 et 7 millions d’euros. RAISE Ventures vise à soutenir les entrepreneurs exploitant des technologies et des business models disruptifs et à accompagner leur développement, notamment à l’international.

RAISE Ventures sera piloté par une équipe dédiée, aux profils complémentaires - Pierre-Edouard Berion et Matthieu Dordolo – bénéficiant tous deux d’une riche expérience entrepreneuriale et dotés de compétences transversales tant sur les métiers de l’investissement que de l’innovation.

Respectant l’esprit de give-back inscrit dans l’ADN de RAISE, RAISE Ventures adopte le même modèle que RAISE Investissement et RAISE Immobilier, puisque les membres de l’équipe consacreront 50% de l’intéressement sur les plus-values au profit du Fonds de Dotation RAISE.

Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, Co-fondateurs de RAISE : « Avec le lancement de RAISE Ventures, mené par une équipe jeune et ayant déjà une grande expérience de l’univers entrepreneurial, RAISE franchit aujourd’hui une nouvelle étape de développement dans sa construction d’un outil performant et bienveillant ; cette activité complémentaire vient enrichir notre modèle pour aider les entrepreneurs de toutes tailles à grandir. »

Pierre-Edouard Berion et Matthieu Dordolo, Partners de RAISE Ventures : « Nous sommes enthousiastes à l’idée de lancer l’aventure RAISE Ventures. Nous voulons créer un acteur différent et unique sur le marché : grâce à notre écosystème et à nos partenaires corporates, nous serons en mesure d’apporter une puissance d’accompagnement notamment en termes de réseau, de contenu et de capacité opérationnelle. »