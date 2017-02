Qwant, le moteur de recherche européen protecteur de la vie privée des utilisateurs, lève 18,5 millions d’euros grâce au soutien renouvelé d’Axel Springer pour un montant de 3,5 millions d’euros et à l’entrée au capital de la Caisse des Dépôts, investisseur d’intérêt général, pour 15 millions d’euros. Cet investissement en fonds propres permettra le développement en Europe du moteur de recherche alternatif, disposant de sa propre technologie d’indexation, garantissant la confidentialité des données personnelles des utilisateurs. Les fondateurs de Qwant participent également à cette levée de fonds et demeurent actionnaires majoritaires.

Face aux pratiques de surveillance à grande échelle et à la pression publicitaire qui repose sur le ciblage personnalisé de chaque internaute selon son profil personnel, le grand public est de plus en plus sensible à la nécessité de garder le contrôle de ses données personnelles sur Internet. Dès sa création en 2013, le moteur de recherche français Qwant s’est donc positionné sur une philosophie d’innovation intégrant la protection de la vie privée de ses utilisateurs. Avec la conviction qu’un moteur de recherche doit respecter un principe de loyauté à l’égard de tout l’écosystème numérique avec lequel il échange, le moteur préserve la neutralité dans l’affichage des résultats. Comment ? Qwant développe une architecture technique indépendante, auditée par la CNIL, pour fournir des résultats impartiaux sans placer de cookie sur le navigateur des utilisateurs et sans utiliser le moindre dispositif de traçage. Aujourd’hui, Qwant se félicite de la croissance de son audience qui lui a permis de répondre à plus de 2,6 milliards de requêtes en 2016, en doublant le nombre de ses visites en un an.

Ce challenger, déjà classé dans le top 100 des services Web fréquentés en France, développe sa marque et ses technologies en proposant des services différenciateurs. Ainsi, Qwant Junior offre un moteur de recherche éducatif et sûr pour les enfants tandis que Qwant Music est destiné principalement aux mélomanes à la recherche de contenus et de radios. L’application Qwant mobile lancée en début d’année disponible sur Android et iOS intègre un navigateur qui offre un environnement sécurisé de la recherche jusqu’aux achats en ligne.

Convaincue par la nécessité que le marché (particuliers, entreprises et secteur public) puisse disposer d’un moteur de recherche qui garantisse la sécurité et l’anonymat des utilisateurs et qui retrouve l’authenticité du référencement naturel, la Caisse des Dépôts a souhaité s’engager dans ce projet au nom de sa responsabilité sociétale. Pour Gabrielle Gauthey, Directrice des investissements et du développement local de la Caisse des Dépôts, « notre institution se réjouit d’apporter son soutien engagé à un projet d’ampleur européenne et dont nous partageons les valeurs éthiques. »

Le groupe allemand Axel Springer réinvestit pour sa part dans le moteur de recherche Qwant. Ulrich Schmitz, Directeur Général de Axel Springer Digital Ventures, explique : « Ce que nous trouvons passionnant avec Qwant, c’est son esprit d’innovation et sa très forte sensibilité au développement technologique. Au travers de notre engagement, nous souhaitons en apprendre davantage, bénéficier de son dynamisme et contribuer au développement et à la croissance de Qwant en Europe. ».

Cette deuxième levée de fonds constitue pour Qwant l’opportunité de renforcer son expertise et son indépendance technologique au bénéfice de la souveraineté européenne tout en disposant des moyens nécessaires à une communication plus large auprès du grand public.

« Grâce à l’expérience acquise après nos lancements en France et en Allemagne, nous sommes confiants quant à notre capacité à conquérir rapidement plusieurs points de parts de marché, avec un moteur de recherche qui répond aux préoccupations des utilisateurs et qui porte des valeurs fortes », se félicite Éric Léandri, président de Qwant. « En complément du soutien renouvelé par Axel Springer, nous allons désormais accélérer ce développement avec la confiance de la Caisse des Dépôts, qui se porte garant de ces valeurs », ajoute Jean-Manuel Rozan, son vice-président.

Déjà en octobre 2015, la Banque européenne d’investissement avait décidé de soutenir Qwant à hauteur de 25 millions d’euros : « En tant qu’institution financière, la banque de l’Union Européenne se félicite de l’investissement de la Caisse des Dépôts et d’Axel Springer dans ce nouveau tour de table. Cette opération illustre l’excellente coopération entre institutions publiques et privées, tant au niveau national qu’au niveau européen. Ceci est un élément déterminant pour soutenir la croissance de cette start-up. »