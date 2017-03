Eudonet est éditeur-intégrateur de solutions CRM (Gestion de la Relation Clients) généralistes et « verticalisées » parfaitement adaptées aux besoins de ses clients, notamment pour les entreprises, les CCI, les écoles, les associations, les fondations, les fédérations, les institutions culturelles et le secteur public. Disponibles en mode Saas et « on premise », les solutions Eudonet s’adaptent aux besoins de tout type de structure.

Elles sont utilisées par plus de 900 clients en France et dans le monde (PME, ETI, Grands-comptes, administrations, collectivités publiques et milieu associatif). Créé par Christophe Morizot, Bertrand de La Villegeorges et Guillaume Bouillot, Eudonet est implanté en France, au Canada et au Royaume-Uni.

Dans le cadre d’un processus de cession organisé, Quilvest et Antoine Henry ont soumis aux actionnaires actuels une offre de reprise permettant une transition actionnariale rapide. A compter d’aujourd’hui, les trois fondateurs quittent leurs positions opérationnelles dans la société mais restent associés à la création de valeur future en tant qu’actionnaires minoritaires. Ils seront remplacés opérationnellement par Antoine Henry, président d’Eudonet, et Fabrice Vernière, directeur financier.

Le plan stratégique mise sur l’accélération de la croissance sur des marchés français et européen en pleine expansion, portés par les nouveaux usages numériques et la poursuite de l’équipement des acteurs économiques. Fort du soutien de Quilvest Private Equity, Eudonet veut devenir l’éditeur européen de référence du CRM sur ses marchés de prédilection.

Thomas Vatier, Associé chez Quilvest Private Equity commente : « Nous sommes ravis d’accompagner Antoine Henry et Fabrice Vernière, soutenus par une équipe en place talentueuse, dans leur projet de croissance, qui s’accorde parfaitement avec l’esprit entrepreneurial de Quilvest. Notre volonté commune est d’accélérer le développement de la société, tant de façon organique que par acquisitions ».

Antoine Henry, président d’Eudonet, affirme : « Eudonet est leader français du CRM avec une technologie cloud et mobile innovante. Nous nous réjouissons de nous appuyer sur les bases solides mises en place par Christophe Morizot, Bertrand de La Villegeorges et Guillaume Bouillot et sur leurs équipes de qualité pour accélerer la croissance d’Eudonet et poursuivre son internationalisation ».

Les fondateurs ajoutent : « Nous sommes fiers du chemin parcouru depuis la création de la société en 2000 et remercions notre partenaire financier actuel de sa confiance et de son soutien au cours de ces dernières années. Nous sommes heureux de transmettre la société à Antoine Henry et Quilvest Private Equity qui sauront poursuivre la croissance de la société tout en préservant ses spécificités ».