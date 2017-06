Après Paris, Bordeaux, Strasbourg et Marseille, cette auscultation immobilière se poursuit à Nantes. L’auteur et les agents immobiliers FNAIM, après avoir analysé les 56 950 bâtiments recensés, sont arrivés au chiffre de 41,5 milliards d’euros.

Ils y sont parvenus en analysant les 11 quartiers de Nantes. A partir des transactions récemment réalisées dans chacune de ces zones, ils ont établi la valeur de :

37,3 milliards d’euros pour l’habitation (165 543 logements)

3 milliards d’euros pour les bureaux (1,6 million de mètres carrés intra-muros)

1,2 milliard d’euros pour les commerces et les boutiques (3 998 locaux recensés dans la ville)

Les précédentes références d’évaluation étaient de 706 milliards pour Paris (87 836 bâtiments), de 33 milliards pour Bordeaux (68 435 bâtiments), de 28 milliards pour Strasbourg (26 331 bâtiments), de 82,1 milliards d’euros pour Marseille (93 917 bâtiments) et de 58,2 milliards pour Nice.

Aussi, comme dans les villes déjà analysées, les auteurs de l’enquête se sont livrés à la conversion audacieuse des joyaux architecturaux de la ville en réserves foncières. A cette aune, combien vaudrait le Château des Ducs de Bretagne si à sa place étaient construits des F4 de bon standing ? 240 millions d’euros ! De même, l’Hôtel de Ville pourrait procurer 125 millions. En additionnant seulement neuf des monuments et lieux emblématiques (mais Nantes en compte beaucoup plus) la ville serait réévaluée de plus de 622,7 millions d’euros supplémentaires. Mais bien évidemment, il ne s‘agit là que d’une construction intellectuelle !