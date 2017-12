Innovation

La société de gestion Quaero Capital enrichit sa gamme de stratégies originales avec le lancement d’un fonds sur les énergies propres.

Appelé « Accessible Clean Energy », ce nouveau compartiment de la SICAV luxembourgeoise Quaero Capital Funds (Lux) investit dans des sociétés cotées du monde entier actives à différentes étapes de la chaîne de valeur de l’énergie propre, telles que la production d’énergie, les technologies, le transport d’énergie et l’efficacité énergétique. Le fonds sera géré par Martina Turner et Zoë VanderWolk, qui ont rejoint Quaero Capital en septembre 2017.

La nouvelle stratégie, qui compte déjà 30 millions d’euros d’encours, répond à un intérêt croissant de la part des investisseurs pour la transition vers des sources d’énergie propre. Cette stratégie, qui renforce l’offre de fonds sectoriels de Quaero Capital, est gérée de façon active à travers un portefeuille concentré aux convictions marquées. Enregistré en France et dans plusieurs pays européens, le fonds sera distribué auprès d’investisseurs institutionnels et professionnels à travers l’Europe et au Royaume-Uni.

Investir dans toute la chaîne de valeur de l’énergie propre

Le fonds vise à participer à la réduction des émissions de carbone en investissant dans des sociétés de croissance cotées actives dans les énergies propres. Il est important de souligner que ce secteur ne dépend plus des subventions publiques, ni d’investissements sans but lucratif. Entrée dans un cycle vertueux, la technologie des énergies propres devient de moins en moins chère au fur et à mesure que la demande s’accroît, ce qui améliore à son tour le rapport de risque/rendement pour les investisseurs lorsque des économies d’échelle sont réalisées. Traditionnellement, l’investissement dans le développement des énergies propres a été accessible principalement à travers des fonds de private equity, comportant de longs délais de sortie. Avec la cotation en bourse, les marchés boursiers publics répondent à cette demande de capital de façon plus efficace. De fait, le nouveau fonds est ouvert et offre une liquidité journalière.

Le fonds investit à travers toute la chaîne de valeur de l’énergie propre, puisant dans un univers de 650 sociétés cotées. Avec un portefeuille comptant typiquement de 28 à 35 positions choisies dans une perspective à trois ans, les principales pondérations concernent l’efficience énergétique et le stockage de l’énergie, qui constituent environ la moitié du portefeuille. Le reste est investi dans la production d’énergie éolienne, solaire et géothermique, ainsi que dans les fabricants d’équipement.

Quaero Capital est signataire des Principes des Nations-Unies pour l’Investissement Responsable (UN-PRI) et les gestionnaires utiliseront leurs droits de vote afin d’encourager la mise en œuvre des bonnes pratiques visant à améliorer la durabilité des activités, la solidité et la profitabilité des sociétés détenues en portefeuille sur la base de critères ESG (Environnement, Sociétal et Gouvernance).

Une équipe de gestion qui a fait ses preuves

Martina Turner a rejoint Quaero Capital en septembre 2017 en tant que gestionnaire du fonds. Elle a créé la stratégie d’investissement Accessible Clean Energy en 2014. Après avoir acquis une forte expérience en actions, en développement commercial et en investissement en énergies propres auprès d’institutions financières de premier ordre, elle a suivi une formation en technologies solaires et en science des matériaux dans des séminaires au MIT, ainsi que dans le micro-crédit pour les installations solaires auprès de Grameen Bank. Par la suite, elle a développé une stratégie d’investissement visant à générer des performances attractives en investissant dans des entreprises spécialisées dans le développement, la production et la vente de technologies d’énergie propre. Après une période d’incubation convaincante sur plus de deux ans, la stratégie a été mise en œuvre en 2014 dans un fonds structuré grâce aux apports d’un fonds de pension.

Arrivée chez Quaero Capital en même temps que Martina Turner, Zoe VanderWolk possède plusieurs années d’expérience en tant qu’avocate dans le secteur des énergies propres, notamment dans les projets de production d’énergie et les marchés de l’environnement et du carbone. Diplômée en statistiques de l’Université de Harvard, elle a également travaillé chez Baker & Mackenzie LLP.

Le soutien d’un Comité Consultatif de haut niveau

L’équipe de gestion de la stratégie Accessible Clean Energy est soutenue par un Comité Consultatif de haut niveau qui comprend Georges Dupont-Roc, Nancy Hirshberg et Jim Bain. Fondateur de Royal Dutch/Shell Renewable Energies et ancien Directeur pour le Développement Durable chez Total, Georges Dupont-Roc possède 35 ans d’expérience stratégique, opérationnelle et technique dans le domaine de l’énergie. Nancy Hirshberg est la fondatrice et Chief Catalyst dans le cabinet de conseil en durabilité Hirshberg Strategic (USA). Avant cela, elle a été Vice-President pour les programmes primés d’énergie et de durabilité chez le leader en responsabilité sociale d’entreprise Stonyfield Yogurt. De son côté, Jim Bain est un membre de l’Institute of Chartered Accountants of Scotland et possède 30 ans d’expérience dans l’industrie du pétrole et du gaz naturel, en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Afrique et en Asie.

Une industrie désormais adulte et propice à une gestion active

« L’énergie propre a définitivement évolué pour inclure une grande variété d’industries non subventionnées et véritablement compétitives. » a expliqué Martina Turner. « Les produits d’énergie renouvelable les moins chers, soit les panneaux photovoltaïques et les éoliennes, sont déjà meilleur marché que la forme la plus avantageuse d’énergie conventionnelle. Par ailleurs, les coûts de stockage ont tellement diminué qu’ensemble, l’énergie éolienne, solaire et le stockage peuvent fournir une source d’énergie plus fiable, sans interruptions, coupures ou problèmes de sécurité énergétique. »

« Il s’agit de la quatrième révolution industrielle. La vitesse des avancées est sans précédent. Il s’agit d’un mouvement global, entraîné par la démographie, le développement et l’évolution technologique. » ajoute Zoë VanderWolk. « L’innovation a permis de réduire les coûts mais les barrières à l’entrée restent élevées. Les entreprises à la pointe ont désormais des modèles d’affaires solides, compétitifs et profitables. Les technologies sont aujourd’hui éprouvées et robustes. »

Le secteur des énergies renouvelables est particulièrement bien adapté à la gestion active, étant donné que la technologie évolue très rapidement, que la couverture d’analyse conventionnelle des sociétés a été limitée et intermittente et que les opinions émises ont généralement été démenties par les faits. Ainsi, une recherche et une sélection de titres attentives ont jusqu’à présent généré une forte surperformance.

Dans un segment qui connaît une forte croissance, le fonds se distingue par plusieurs caractéristiques qui le rendent unique. En effet, il se concentre exclusivement sur les énergies propres, alors que ses concurrents se dispersent dans des industries liées, comme l’automation ou la robotique, ou incluent des carburants fossiles « moins sales » comme le gaz ou l’énergie nucléaire. « Contrairement à notre stratégie, ce type de fonds moins « pur » est peu intéressant pour les investisseurs réellement préoccupés par la décarbonisation » conclut Martina Turner.