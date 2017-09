Les actions d’Amérique Latine sont corrélées avec les métaux et les activités minières, pas avec la politique.

Les actions d’Amérique Latine ont connu un parcours chaotique ces dernières années. Après avoir longtemps sous-performé les marchés actions internationaux jusqu’en 2015, elles ont connu un revirement de situation. L’indice MSCI Latin America a progressé de plus de 20% en 2017. Les développements politiques au Brésil ou les prévisions quant à la trajectoire future de la politique commerciale des Etats-Unis sont fréquemment cités comme moteurs majeurs des marchés actions de la région. En revanche, un examen plus approfondi des corrélations révèle une autre réalité, comme le démontre notre « Graphique de la Semaine ». En comparant la performance des actions d’Amérique Latine avec l’indice « MSCI ACWI Metals and Mining », on peut observer une corrélation élevée entre les deux. Cela est d’autant plus surprenant, que la superposition des deux indices est plutôt limitée. Par conséquent, il semblerait qu’investir dans les actions d’Amérique Latine revienne plus à parier sur les métaux et le secteur minier qu’à jouer une évolution favorable de l’environnement politique local.