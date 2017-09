Grâce à cette initiative, l’ensemble des compartiments de la SICAV de QUAERO Capital déjà enregistrés à l’étranger seront immédiatement mis à la disposition des sélectionneurs de fonds sur ses deux principaux marchés transfrontaliers européens (l’Italie et l’Espagne) ainsi qu’en Suisse et en France.

Cet accord donne également à QUAERO Capital la possibilité de se développer dans plus de 40 pays où la plateforme Allfunds est présente, notamment en Asie, où QUAERO Capital a conclu un accord de distribution avec Peak Capital en janvier.

L’accord avec Allfunds a été piloté dans la péninsule ibérique par Amancio Perez, responsable du développement commercial de QUAERO Capital dans cette région. Amancio sera également responsable du développement de QUAERO Captial en Amérique latine, à travers des distributeurs tiers. Allfunds est solidement implantée en Amérique latine, grâce à des accords de distribution dans la plupart des pays d’Amérique du Sud et des bureaux locaux au Chili et en Colombie.

Thierry Callault, responsable du Business Development de QUAERO Capital déclare : « Ce nouvel accord avec Allfunds Bank représente une étape importante dans le développement de notre activité internationale, puisqu’il permettra aux sélectionneurs de fonds d’adopter plus facilement notre gamme de fonds actifs de forte conviction. Cette initiative devrait également favoriser notre croissance en Amérique latine, où Amancio possède une longue expérience. Nous pensons que les investisseurs de cette région sont à la recherche de solutions offrant une génération d’alpha sur le long terme, ce qu’apportent justement les fonds de QUAERO Capital. »

Amancio Perez, responsable des ventes Péninsule Ibérique de QUAERO Capital, déclare : « Même si les produits standards représentent la majorité du marché grand public, il existe chez les investisseurs plus avertis en Italie et en Espagne un solide appétit pour des stratégies plus innovantes et diversifiantes, comme celles offertes par QUAERO Capital. »

A propos de Quaero Capital

Fondée en 2005, Quaero Capital est une société de gestion franco-suisse indépendante, agréée par la FINMA et l’AMF. Elle compte 30 collaborateurs, répartis dans ses bureaux de Genève, Paris, Zurich, Londres et Luxembourg, et gère 1.4 milliards d’euros d’encours pour une clientèle principalement composée d’investisseurs institutionnels et de Family Office. En s’appuyant sur une gestion value de conviction, Quaero Capital investit « hors des sentiers battus », à la fois dans des actifs cotés ou non cotés. Elle a développé une expertise forte dans les petites capitalisations et les actifs réels, en particulier dans le secteur des infrastructures européennes.

A propos de Allfunds

Allfunds Bank Group offre des solutions de fonds intégrées (plate-forme de distribution, analyse et données). Fondée en 2000, Allfunds administre aujourd’hui plus de 320 milliards d’euros d’actifs de fonds tiers. Allfunds Bank Group est présent au Luxembourg, en Suisse, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, aux Emirats Arabes Unis, à Singapour, au Chili, et en Colombie. Parmi ses plus de 500 clients institutionnels, on compte des banques commerciales de premier plan, des banques privées, des compagnies d’assurance, des fonds de pension, des gestionnaires de fonds, des courtiers internationaux, et d’autres sociétés spécialisées de 40 pays.