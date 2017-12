Parce que la culture doit faire débat, parce qu’il y a une nécessité aujourd’hui de bousculer l’ordre culturel établi. Putsch veut être cet espace privilégié de réflexion et de débats. Un forum, indispensable et inhérent à toute démocratie, ne peut exister que si toutes les voix, même discordantes et subversives, ont un espace, un lieu pour s’exprimer.

Le lancement d’un média comme Putsch ne peut se faire sans le soutien de lecteurs qui, comme nous, sont très attachés à la culture ainsi qu’à ces valeurs que sont l’indépendance, le débat et la réflexion.

Pour cela, nous lançons dès à présent un projet de financement participatif afin de nous appuyer fermement sur une base de lecteurs fidèles et fondateurs.

Sur la plateforme Kiss Kiss Bank Bank, nous proposons dès maintenant de fédérer une base solide de lecteurs qui seront les garants d’une culture qui fait débat tout en faisant vivre le pluralisme des idées et plus largement la démocratie.