La start-up franco-américaine implantée à Paris et à New York veut repenser la manière dont les professionnels distribuent les produits de beauté en s’appuyant sur son concept de « Personalized Beauty as a Platform ». Elle annonce son lancement sur le marché américain à la mi-octobre et révèle avoir levé 2M€ auprès d’ISAI en France, ainsi que des investisseurs américains prestigieux tels que les fonds New Yorkais Lerer Hippeau Ventures et Red Sea Ventures, déjà au capital de succès récents comme Glossier, Casper, Buzzfeed, … et de Maveron, emblématique fond californien fondé par le CEO de Starbucks. Le Groupe Marie-Claire et des Business Angels français ont également investi lors de ce tour de table.

Fondée par Arnaud Plas, ex-entrepreneur ayant passé 7 ans chez L’Oréal, Paul Michaux, Catherine Taurin, experte de la formulation cosmétique depuis plus de 30 ans, ainsi que Nicolas Mussat, Prose se lance à l’assaut du marché américain des produits capillaires professionnels. Prose a conçu une plateforme de diagnostic, de co-création et de distribution de produits sur-mesure, assistée par des algorithmes auto-apprenants. Accessible aux professionnels de la beauté via une application, Prose permet à un coiffeur, rémunéré par une commission, de co-créer des produits sur-mesure expédiés en 24h.

L’application Prose offre une approche globale et innovante de collecte des besoins et désirs du client, tenant compte aussi bien de la nature de son cheveu et du cuir chevelu, que de son style de vie, son environnement, et même ses exigences de formulation. Il pourra également choisir son parfum parmi une collection privée imaginée pour l’occasion par Karine Dubreuil-Séreni, prestigieux nez français ayant collaboré pour Lanvin, YSL ou Gucci.

Pour nourrir ses algorithmes, Prose croise plus de 150 informations collectées auprès du client avec les riches données d’Open Data publiées par les autorités américaines : pollution, exposition au vent, aux UV, dureté de l’eau, etc. En résulte une formule unique, parmi plusieurs milliards de combinaisons, adaptée aux besoins spécifiques de chacun. Cette formule évoluera dans le temps, au fil des retours du client et de l’évolution de son environnement.

Prose répond à un besoin prégnant des 600 000 coiffeurs indépendants américains qui ont des contraintes spécifiques liées à leur condition de travail en mobilité, mais également aux 250 000 salons de coiffures de plus en plus concurrencés par Amazon ou Ulta, et qui doivent réinventer l’expérience Retail en salon autour de services innovants et personnalisés. Alors que la demande de personnalisation des consommateurs se fait de plus en plus forte, le pouvoir prescriptif des coiffeurs auprès de leurs clients constitue un atout considérable pour s’imposer sur le marché.

Avec cette levée, Prose va pouvoir :

développer ses équipes commerciales et opérationnelles basées à New York

financer le lancement de sa marque aux US

renforcer ses équipes R&D en France.

La France, un atout de marque

Prose a gardé un pied en France en y ancrant sa R&D. Au cœur de cette décision, la qualité mondialement reconnue des ingénieurs tant en intelligence artificielle qu’en cosmétique. Mais la France a également une place particulière dans l’imaginaire collectif : celle d’un savoir-faire unique qui fait autorité en matière de beauté et qui a séduit les plus prestigieux investisseurs américains.

Pour attirer l’attention de ces derniers, la présence d’ISAI aux Etats-Unis via son partner Paul Strachman a été déterminante. Le fonds français a su agir comme un mentor et mobiliser son réseau sur place. Un véritable tremplin au moment de lancer sa marque sur le marché US.