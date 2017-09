Proprioo, la première agence immobilière hybride qui ne prend aucune commission, annonce aujourd’hui une levée de fonds d’un million d’euros, réalisée auprès de Kima Ventures et de Global Founders Capital. Cette levée de fonds va permettre à la start-up de recruter de nouveaux talents et d’accélérer la croissance de la marque.

La genèse de la start-up vient d’une expérience personnelle des deux co-fondateurs, Henri Pagnon et Simon Primack, et d’un modèle de marché devenu obsolète. En effet, les commissions représentent une part trop importante sur le prix final d’un bien (entre 2% et 8%) et secondement, 95% des gens trouvent désormais leur appartement sur internet. L’achat d’un bien se fait donc au coup de coeur et non par l’influence d’un agent immobilier.

Partis de ces deux constats, les deux entrepreneurs tous deux diplômés de l’EDC Paris, ont décidé de lancer le service Proprioo à l’aube de leur trente ans.

Lancée en décembre 2016, Proprioo est la première agence immobilière hybride qui vient bouleverser le secteur de l’immobilier. La start-up propose aux propriétaires qui souhaitent vendre leur bien de les accompagner dans le processus de vente, depuis la phase d’évaluation jusqu’à la signature chez le notaire. A l’inverse d’une agence immobilière classique, Proprioo ne prend aucune commission sur le prix de vente du bien, mais se rémunère avec un forfait fixe de 990 euros et ce quelque soit la taille du bien.

Basée sur le machine learning, la technologie de la plateforme Proprioo permet de faire matcher les annonces immobilières avec des acquéreurs potentiels qualifiés afin de réduire au maximum le temps qu’un bien passe sur le marché.

“Nous sommes ravis de voir Kima Ventures et Global Founders Capital rejoindre l’aventure Proprioo. Grâce à cette première levée de fonds, nous allons pouvoir entamer une nouvelle page de notre histoire et passer à la vitesse supérieure notamment sur le plan des recrutements et le développement de la marque dans tout l’hexagone. Nous recensons déjà un portefeuille de 70 biens. Avec cette levée de fonds, nous ambitionnons de passer la barre des 100 transactions par mois d’ici janvier” commente Proprioo.

Kima Ventures / Global Founders Capital x Proprioo : pour accélérer le développement dans la marque et le recrutement de talents

Cette levée de fonds va permettre à Proprioo de recruter une dizaine de talents dans le domaine du marketing qui contribueront à mettre en oeuvre une stratégie de marque et au développement de l’entreprise sur l’ensemble de l’hexagone. Proprioo est aujourd’hui présent en Ile-de-France et ambitionne de s’ouvrir sur les villes les plus dynamiques de France (telles que Marseille, Lyon, Lille, Bordeaux, etc.) à horizon 2018. Et également des talents pour le développement technologique de la plateforme en optimisant le système de matching.

"Nous avons adoré le concept de Proprioo. Le marché de la transaction immobilière est énorme, touche pratiquement tout le monde, et représente un moment très stressant dans la vie des particuliers. Proprioo se concentre sur l’expérience client, et utilise la technologie pour vendre vite, au meilleur prix, et sans commission. Nous faisons une confiance totale à l’équipe pour révolutionner ce marché." commente Hugues de Breaucourt, GM France chez Global Founders Capital