Alors que les notaires prévoient des prix record à Paris en juin à 8 700 /m2, l’impact de cette hausse des prix reste compensé par le niveau des taux avec un pouvoir d’achat quasi-stable par rapport à 2010 au moment où les prix à Paris étaient aux environs de 7 000 €/m2. En outre en mai, les premiers barèmes reçus font état d’une stabilité, voire d’une baisse pour certaines banques, qui devrait continuer à alimenter la demande, très dynamique depuis le début de l’année, malgré l’élection…

Une hausse des taux modérée depuis janvier 2017 et même quelques baisses en mai

Alors que les taux de crédit ont légèrement remonté (+ 0,30 % depuis le point le plus bas de novembre 2016) à 1,70 % en moyenne sur 20 ans, on note une accalmie en mai. Ainsi, la plupart des banques ont laissé leurs taux stables et quelques-unes ont même procédé à des baisses de 0,10 % (à ce jour, 2 banques nationales et 3 banques régionales). « Nous ne nous attendions pas à de nouvelles baisses de taux… d’autant que les banques consentent en plus des réductions de taux pour les meilleurs dossiers. Ces baisses sont liées au recul des taux d’emprunt d’Etat notamment, repassés sous la barre de 1 % depuis mi-avril, à 0,85 % début mai. Ainsi la hausse des taux demeure très faible ce qui continue à alimenter la demande de crédit, même en cette période électorale, et donc les prix de l’immobilier dans les zones tendues » Sandrine Allonier, directrice des relations banques de Vousfinancer.

Actuellement on peut emprunter en moyenne à 1,50 % sur 15 ans, 1,70 % sur 20 ans et 1,90 % sur 25 ans, mais au mieux Vousfinancer a réussi à négocier pour certains dossiers 0,95 % sur 15 ans, 1,25 % sur 20 ans et 1,40 % sur 25 ans.

Une hausse des prix compensée à Paris par des taux qui restent attractifs

D’après les Notaires, le prix des appartements anciens à Paris s’établit à 8 430 €/m2 en février 2017, en hausse de 5,2 % et pourrait atteindre 8 700 € en juin 2017, soit un nouveau record, par rapport au prix de 8 460 € atteint en août 2012, alors que les taux de crédit étaient supérieurs de plus de 2 % à leur niveau actuel. Au plus bas, les prix de l’immobilier à Paris étaient descendus à 6 020 €/m2 en 2009, mais avec des taux de crédit à plus de 4 % sur 20 ans. « En termes de pouvoir d’achat immobilier, la hausse des prix à Paris est compensée par le niveau actuel des taux. Ainsi à 8 700 € le m2 on peut acheter en moyenne 23,5 m2 contre 24 m2 en 2010, au moment où les prix étaient pourtant proches de 7 000 € le m2, avec des taux à 3,75 % sur 20 ans. Ainsi, tant que les taux resteront attractifs, le marché immobilier continuera à être dynamique, en dépit du niveau record des prix, qui reste pénalisant pour les primo-accédants notamment, qui n’ont pas forcément la possibilité d’acheter la surface dont ils auraient besoin » conclut Sandrine Allonier, directrice des relations banques de Vousfinancer.