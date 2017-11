En 5 ans, la collecte annuelle réalisée auprès des CGPI a plus que triplé. A date,

63% ont été réalisés en assurance-vie,

37% collectés sur d’autres classes d’actifs, comme l’immobilier direct, les SCPI et les produits structurés.

Stefan de Quelen, Directeur du Développement Retail du groupe Primonial et Président de Primonial Partenaires, déclare « Ce succès reflète notre ambition et conforte notre stratégie tant pour Primonial Solutions que pour l’Office by Primonial, qui représente à lui seul un quart de la collecte globale de Primonial Partenaires ».

Et d’ajouter : « La constante recherche de solutions innovantes et performantes, la présence accrue d’équipes dédiées sur le terrain, et la mise en œuvre de services adaptés à l’évolution du métier, donnent chaque jour plus de sens au mot ‘Partenaires’ ».