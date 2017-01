SECURITE PIERRE EURO (SPE) - Contrat Sérénipierre, Assureur Suravenir Performance de 3,60 % [1]

Le portefeuille d’actifs immobiliers est, cette année encore, source de performance.

La forte augmentation de la PPE (Provision pour Participation Excédentaire) qui atteint plus de 1 %, a un impact sur le taux de rendement qui reste, au demeurant, très attractif.

SPE est investi à 79,7 % (au 31.12.16) en immobilier tertiaire (bureaux et commerces via un OPCI dédié et via des supports immobiliers collectifs).

La stratégie d’investissements est la même depuis son lancement en 2012 - une diversification sectorielle et géographique :

des bureaux dans des immeubles neufs ou récents qui satisfont aux nouvelles normes environnementales, situés dans des villes à fort potentiel. La signature de baux fermes et longs avec des entreprises de grande qualité, aménagées selon les nouveaux modes de vie au travail ;

des commerces de proximité ;

des actifs dédiés à la santé et l’éducation. Depuis 2015, les investissements sont orientés également vers l’international (Belgique, Allemagne).

Chaque versement doit être investi à hauteur de 35 % maximum sur SPE, et comporter un minimum de 50 % d’UC

SECURITE TARGET EURO (STE) - Contrat Target +, Assureur Oradéa Vie (Sogécap, groupe Société Générale) – Performance de 2,40 % [2] pour sa première année, dont 0,50 % de bonus, obtenu par tous les adhérents ayant investi dans le contrat Target+ en 2015.

Innovation 2016 : concept d’un support en euros visant à bénéficier de la performance des marchés financiers via une gestion multi-classes d’actifs, systématiquement ajustée grâce à un moteur fondé sur les technologies financières les plus pointues.

En cas de scenarii de marchés financiers défavorables, l’investisseur ne perçoit aucun rendement mais son capital net investi reste garanti à 100 %.

Le parti pris a été d’investir en 2016 sur les marchés d’actions européens ; ceux-ci se sont avérés particulièrement erratiques et volatils mais ont fini l’année légèrement positifs.

Chaque versement doit comporter 30 % d’unités de compte

SECURITE FLEX EURO (SFE) - Contrat Sérénipierre, Assureur Suravenir Performance de 2,15 % [3]

Rappel : dynamisé à hauteur de 40 % maximum par une poche de gestion flexible dont la gestion est confiée à Stamina AM, les 60 % restants sont investis sur l’actif général de la compagnie (25,6 milliards d’euros). A vocation « patrimoniale », son objectif est de surperformer le rendement des fonds en euros traditionnels, tout en protégeant 100 % du capital net investi par l’investisseur.

Pas de souscription minimale en unités de compte