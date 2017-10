Pretto est le premier courtier en crédit immobilier en ligne à proposer un taux instantanément et un accompagnement complet et gratuit. 10 mois après sa création, la startup annonce une levée de fonds de 1,3 million d’euros auprès de figures emblématiques du numérique : Pierre Kosciusko-Morizet (Kernel Investissement), Hugues Le Bret (fondateur Compte-Nickel), Christophe Cremer (fondateur Meilleurtaux.com), Jérémy Harroch (fondateur Quantmetry) . Le groupe Duval participe également au tour de table.

Cofondé en janvier 2017 par Pierre Chapon et Renaud Pestre, Pretto vient dépoussiérer tout un secteur réputé trop complexe pour le Web avec une plateforme self-service. Celle-ci permet de calculer en temps réel les meilleurs taux immobiliers en fonction des spécificités de chaque projet (âge, revenus, crédits en cours, salarié du privé ou du public, localisation, etc.) et fait économiser en moyenne plus de 10 000 € à ses utilisateurs.

Déjà partenaire privilégié d’une vingtaine de banques, Pretto séduit une cible particulièrement attractive pour elles : les CSP+ primo-accédants, demandeurs de transparence et de réactivité. Pour capter cette cible phare, Pretto se positionne en véritable « coach » de l’acheteur : il est accompagné tout au long de son achat, de la recherche du meilleur taux à l’optimisation du dossier jusqu’à la signature. Un atout majeur pour les banques qui s’appuient sur le savoir-faire technologique de l’équipe réunissant ingénieurs, financiers et professionnels de l’immobilier.

Pierre Chapon et Renaud Pestre ont tous deux développé leur goût pour les Fintechs au cours de leurs expériences passées dans le conseil en stratégie, notamment auprès de clients bancaires. La fibre entrepreneuriale les gagne lorsqu’ils rejoignent l’équipe de Pierre Kosciusko-Morizet, et l’idée de Pretto qui germait depuis des expériences personnelles ratées de prêts immobiliers devient réalité.

« Je suis avec intérêt Pierre et Renaud depuis la genèse du projet. Je suis très heureux d’accompagner Pretto dans cette nouvelle étape de son développement » indique Pierre Kosciusko-Morizet, Kernel Investissement.

Pretto bénéficie aujourd’hui de la confiance de dénicheurs de talents et d’acteurs majeurs du Web pour renforcer son robo-advisor et son service client.

Cette levée de fonds permettra à Pretto, en pleine croissance, d’investir en R&D pour anticiper et répondre plus rapidement aux besoins de ses utilisateurs.

La startup, qui compte une dizaine de collaborateurs, annonce un plan de recrutement important qui lui permettra de doubler rapidement ses effectifs.

« Les consommateurs disposent de centaines de services, mais aucun n’apporte à ce jour un conseil personnalisé en ligne couplé à un accompagnement complet et gratuit. J’ai été séduit par cette proposition de valeur, mais aussi par la qualité de l’actif technologique développé. Je suis convaincu que l’avenir du crédit immobilier passera par la vision et l’approche de Pretto » explique Hugues Le Bret, fondateur de Compte-Nickel, fleuron de la Fintech.

« Nous sommes fiers de la confiance que nous témoignent Kernel investissement et nos Business Angels en nous soutenant dans cette nouvelle étape de notre développement. Nous avons fait le choix de nous concentrer pendant ces 10 mois sur la solidité de notre socle technologique, et cette levée nous permettra de continuer à améliorer l’expérience de nos utilisateurs » ajoute Pierre Chapon, Président de Pretto.

« Vu le nombre de paramètres en jeu, le nombre d’offres bancaires à comparer dépasse plusieurs millions. Impossible pour un humain de trouver la meilleure solution ! Nos algorithmes l’obtiennent en quelques secondes » analyse Renaud Pestre, Co-fondateur de Pretto.

Le courtage en prêt immobilier est en plein essor et ne cesse de progresser depuis 10 ans. En moyenne, plus de 250 000 prêts immobiliers passent par des courtiers chaque année (Source : Banque de France, APIC). Dans ce contexte Pretto compte développer une relation de confiance avec les Français et les banques pour devenir un acteur majeur du courtage à distance.