Morningstar, Inc., fournisseur leader de recherche financière indépendante, publie ce jour sa première étude mondiale sur la « performance investisseur »("Investor Return"). Intitulée Mind the Gap, elle évalue les résultats réellement obtenus par un investisseur moyen en prenant en compte l’impact du comportement d’achat et de vente d’un fonds sur la performance. Cette étude s’appuie sur la méthodologie Morningstar de la « performance investisseur » qui calcule le taux de rendement interne d’un fonds en intégrant l’impact des flux sur la performance d’un fonds. Le terme « écart » fait référence au décalage entre la performance publiée par un fonds et la performance pondérée par les flux de capitaux, et traduit la pertinence du timing des investisseurs.

L’étude, qui portait sur une période de cinq ans, a montré que l’écart entre performance publiée et performance investisseur oscillait, au 31 décembre 2016, entre -1,40% et +0,53% par an. Par ailleurs, les investisseurs pouvaient prétendre à de meilleurs résultats en utilisant des programmes d’investissement automatiques et des fonds avec des frais de gestion faibles. L’étude s’appuie sur des données préliminaires de Morningstar pour les fonds ouverts commercialisés en Australie, au Canada, en Corée du Sud, aux États-Unis, à Hong Kong, au Luxembourg, à Singapour, à Taïwan et au Royaume-Uni. Elle calcule des rendements moyens pondérés par les actifs pour les investisseurs et des rendements totaux moyens pour les fonds. Morningstar a également étudié quatre facteurs et leur impact sur la performance investisseur : les frais de gestion, le risque, l’écart-type et l’ancienneté des gérants.

« Dans plusieurs pays comme l’Australie, en Corée du Sud et aux États-Unis, les contributions régulières aux plans d’épargne et le rééquilibrage automatique sont essentiels pour générer un rendement positif pour les investisseurs, souligne Russel Kinnel, président du comité de notation de Morningstar North America et rédacteur en chef de Morningstar® FundInvestorSM. Les plans d’épargne offrant de plus en plus souvent une option d’investissement automatique, les investisseurs ont davantage accès à des fonds bon marché. Nos travaux révèlent que ces fonds produisent de meilleurs rendements pour les investisseurs de manière générale, une tendance visible au Luxembourg et aux États-Unis. »

Points clés de l’étude :