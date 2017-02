1. Un schéma innovant d’investissement dans le cinéma

Les fonds levés sont investis par la société Entourage Pictures qui a conclu un accord-cadre avec Gaumont, un groupe leader du secteur, en vue de participer au financement, pendant trois ans, de plus d’une trentaine de longs métrages cinématographiques de Gaumont en langue française.

2. Un premier closing de 10 M€ atteint en moins de 2 mois et un démarrage des investissements

Le projet a su rapidement capter l’intérêt d’investisseurs privés pour atteindre une première levée de 10 M€.

Comme le précise Johann Devaux, Directeur Associé chez 123 Investment Managers : « La qualité du track record de Gaumont, couplée à la structuration très équilibrée du deal et à la bonne vitalité du marché français du cinéma nous ont amenés à vouloir nous associer à ce projet innovant et à le proposer à nos investisseurs qui ont été séduits par la stratégie d’investissement. »

Outre les qualités intrinsèques de la structuration, la levée a bénéficié de la bonne santé du marché du cinéma français qui confirme son statut de secteur décorrélé avec 213 millions d’entrées en 2016 (+3,6 % par rapport à 2015) selon les chiffres du CNC (Centre National du Cinéma). Pour la troisième année consécutive, la fréquentation des salles de cinéma en France dépasse les 200 millions d’entrées. Le nombre d’entrées des films français est en progression de 3 % par rapport à 2015, pour atteindre 75 millions. On note aussi cette année une augmentation du nombre de films français dépassant le million d’entrées avec 18 films contre 14 en 2015 et surtout 41 films qui réalisent plus de 500 000 entrées, soit le niveau le plus élevé de la décennie.

« Notre levée a connu un démarrage rapide, porté par une proposition d’investissement innovante aux côtés d’un leader établi. Forts de ce démarrage, nous avons pour objectif d’atteindre notre hard cap lors d’un second closing au printemps » explique Julien Delajoux, co-fondateur avec Matthias Nicodème d’Entourage Ventures et d’Entourage Pictures.

3. Un deal qui s’inscrit dans la lignée des investissements réalisés par 123 Investment Managers dans le cinéma

Depuis 2008, 123 Investment Managers investit dans cette classe d’actifs et a déployé près de 30 M€ dans le cinéma, à travers la production, la distribution ou l’acquisition de catalogues de films et de séries.

C’est fort de cette expérience et en étroite collaboration avec Entourage Ventures, initiateur du projet, et la banque Degroof Petercam que les conditions de cet accord avec Gaumont ont été arrêtées.