Le groupe Precia et les actionnaires de la société Salbreux Pesage annoncent la finalisation de leurs négociations et la cession effective du fonds de commerce de la branche pesage de la société Salbreux Pesage au groupe Precia Molen le 1er Août 2017.

A propos de PRECIA MOLEN

PRECIA MOLEN assure la conception, la fabrication, la vente, l’installation, la maintenance et la vérification d’instruments de pesage statique industriel et commercial et de pesage et dosage en continu. Ces solutions sont destinées aussi bien à l’industrie lourde (mines, carrières, sidérurgie, énergie, environnement...) qu’à l’industrie légère (agro-alimentaire, chimie, transport et logistique...) et également aux administrations (postes, collectivités territoriales...). De la conception à la maintenance, le groupe PRECIA MOLEN couvre l’ensemble des besoins des professionnels en matière de pesage.

Créé en 1951 et basé à Privas en Ardèche, PRECIA MOLEN est présent dans 42 pays, à travers 18 filiales et un vaste réseau d’agents. Le groupe dispose de six sites de production en France, au Pays-Bas, au Maroc, en Inde, en Ecosse et compte plus de 1000 collaborateurs au total. Porté par une politique d’innovation dynamique, il est labellisé Entreprise Innovante par OSEO.

PRECIA MOLEN est coté sur le compartiment C de NYSE-Euronext Paris (code ISIN FR0000060832 - Mnemo : PREC).