Pourtant, la situation macro-économique, et même micro-économique avec des publications de résultats exceptionnellement favorables, reste réjouissante (voir graphique ci-contre). Mais bien sûr, on le sait, la bourse raisonne en tendance plus qu’en niveau et quand tout va bien, les choses peuvent difficilement s’améliorer (graphique de gauche). Enfin, certes tout va bien mais même après le léger retracement récent, les marchés restent chers (graphique de droite).

Aussi, les évènements du type élections en Europe et autres « trumpitudes » doivent être considérés comme des prétextes à ce retournement de marché essentiellement justifié par des raisons de valorisations. Toutefois, tant que ce contexte macro (et micro)-économique perdure, il semble difficile d’imaginer un marché en perdition et l’on peut même avancer qu’un scénario à la 2017, les marchés restent bien valorisés mais montent à la hauteur de la croissance des profits, soit possible.