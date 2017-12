Le dirigeant Yoann Alarçon et son équipe vont pouvoir franchir un nouveau cap dans le développement du groupe. Ces ressources vont leur permettre de recruter une centaine de personnes, de mailler le territoire national et d’engager des opérations de croissance externe pour préparer la diversification. Le groupe Potager City, qui vend ses produits exclusivement via le canal digital, réalise un chiffre d’affaires de 5 M€ en 2017. Il prévoit 20 à 25 M€ en 2021.

Cette levée de fonds sera complétée par un financement bancaire visant une enveloppe globale de plus de 5 M€. En fonction de la vitesse du déploiement du plan et de la diversification, une seconde phase pourrait être mise en place rapidement.

En 10 ans, Potager City est devenu le spécialiste et numéro 1 de la livraison en ligne de box de fruits et légumes extra-frais, en provenance directe des producteurs et est implanté en région parisienne, en Rhône-Alpes, dans le bordelais et en PACA. Le groupe compte aujourd’hui 100 000 clients, 75 salariés et fait travailler 500 producteurs en France. Potager City va s’installer dans trois nouvelles régions en 2018 : l’Alsace, la Bretagne et les Hauts-de-France avec un nouveau concept d’agences. Le groupe vient de lancer une nouvelle version de son site internet et une application mobile est en cours de développement. Il s’attaque depuis quelques mois au marché BtoB avec Yuzzu, un service de livraison de corbeilles de fruits frais, locaux et de saison, dédié aux entreprises.

« Consommer local et bio était un marché de niche quand nous nous sommes lancés en 2007. Aujourd’hui, cela devient la norme et le consommateur crée la demande. Potager City doit participer à cette tendance forte et conforter sa place d’acteur incontournable sur ce marché, car il y a des millions de personnes qui veulent désormais consommer autrement et plus responsable », explique Yoann Alarçon, dirigeant et fondateur de Potager City.

« Nous avons été convaincus par l’efficience tant opérationnelle que financière du modèle mis en place par Potager City. Nous avons souhaité donner à Potager City les ressources nécessaires pour déployer rapidement ses activités tout en restant fidèle à ses valeurs que sont le respect des consommateurs et des producteurs, ainsi qu’une véritable intransigeance sur la qualité des produits. Ces valeurs font écho aux souhaits des clients de consommer mieux et de manière plus responsable et équitable », explique l’équipe de CM-CIC Investissement.

« Rhône-Alpes PME accompagne depuis 2014 la croissance de Potager City, car nous avons été convaincus très tôt que la société apporte une réponse originale et efficace aux attentes de qualité des consommateurs et aux enjeux des producteurs, en utilisant la puissance du digital pour toucher le plus grand nombre. Après avoir réussi à se déployer dans plusieurs régions, nous sommes convaincus que Potager City deviendra une belle marque des produits frais », commente Cyril Fromager.