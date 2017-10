La start-up française Pollen Métrology a annoncé aujourd’hui avoir réussi son premier tour de table auprès des fonds d’investissements XAnge et Kreaxi, ainsi que des fonds privés et publics. Pollen commercialise le premier logiciel intelligent de contrôle de procédés pour accélérer la production de matériaux à haute performance. Pollen va utiliser ces fonds pour accélérer la roadmap de son logiciel, Platypustm, permettant de répondre aux besoins de l’industrie du semiconducteur, de l’énergie, de la métallurgie des poudres et de l’industrie pharmaceutique. Platypustm améliore les rendements de production, réduit considérablement les coûts de recherche et développement (R&D), accélère le développement de nouveaux procédés, et permet la réduction des défauts des premières étapes de R&D jusqu’à la production en gros volume.

Johann Foucher, PDG et co-fondateur de Pollen Metrology, déclare : « Cet investissement va nous aider à étendre notre présence en Asie et aux États-Unis, où Platypustm est déjà utilisé par des acteurs majeurs de l’industrie du semiconducteur. Leurs retours sur notre technologie ont été très positifs et, par conséquent, nous avons identifié de nouvelles opportunités de croissance dans plusieurs domaines des matériaux avancés ».

Pollen ambitionne de devenir le principal fournisseur de logiciels de contrôle de procédés intelligents pour répondre aux besoins de caractérisation et de prise de décision dans la fabrication des matériaux à haute performance.

« Johann a réussi à rassembler une équipe de très haut niveau. Ils sont déjà très organisés et nous avons été impressionnés par leurs capacités d’exécution. La traction commerciale de l’entreprise, que nous avons pu confirmer lors de la phase de due diligence, nous a naturellement conduit à investir dans Pollen », déclare Guilhem de Vregille, Directeur adjoint à XAnge.

« La plateforme logicielle Platypustm nous a impressionné par son avance technologique dans la fusion de données appliquée à la caractérisation avancée des nanomatériaux. Le développement et la production de nanomatériaux se développent dans tous les secteurs industriels et fait face à un défi majeur de caractérisation qualitative et quantitative. La contribution des technologies de l’intelligence artificielle multiplie les possibilités, aussi bien dans les phases de R&D que de production. Nous sommes très heureux d’accompagner l’équipe Pollen dans son développement, sur un thème de l’industrie du futur pleinement au cœur de notre stratégie d’investissement », déclare Rémi Berthier, Chargé d’affaires sénior chez Kreaxi.