L’histoire d’un succès

Il y a quinze ans, Tim Albrecht reprenait la gestion du fonds DWS Deutschland. En juillet 2002, les actifs sous gestion du fonds, durement éprouvé par l’éclatement de la bulle technologique, s’élevaient à 200 millions d’euros seulement contre 7 milliards aujourd’hui.

Depuis son arrivée à la tête du fonds, Tim Albrecht a servi aux investisseurs une performance de plus de 360% (nette de frais). Soit une performance moyenne d’environ 11% par an [1].

A titre de comparaison, sur la même période, l’indice DAX a progressé de 181% (soit une performance moyenne de 7,1 % par an [2]) et le CDAX de 205% (soit 7,7% par an). Tim Albrecht a réussi à surperformer l’indice CDAX sur neuf de ces dix dernières années [3].

Des sociétés et industries prometteuses, passées au crible

Chez Deutsche Asset Management, le succès des fonds actions allemandes est le fruit d’une longue expérience et de la solidité de son équipe, combinant gérants de portefeuille et analystes. Dans le cadre du fonds DWS Deutschland, Tim Albrecht et ses collègues mettent en œuvre une stratégie d’investissement flexible qui, pour rester au plus près de l’environnement de marché, peut opter pour une approche tantôt « growth », tantôt « value ». L’objectif est en effet de délivrer la meilleure performance possible tout en contrôlant étroitement le risque, quelle que soit la configuration des marchés. Tim Albrecht se concentre sur les entreprises identifiées comme les meilleures de leurs secteurs respectifs, eux-mêmes sélectionnés pour leur fort potentiel. Il intègre également en portefeuille jusqu’à 50% de petites et moyennes capitalisations, au regard de leur profil « growth » souvent attractif. Chaque entreprise est passée au crible d’un processus de sélection rigoureux et fait l’objet d’une analyse minutieuse avant de pouvoir, ou non, rejoindre le portefeuille.

Les sept experts de l’équipe de gestion actions allemandes rencontrent régulièrement – plus de 500 fois par an – les équipes dirigeantes de ces sociétés.

Une expertise locale distinctive

Le talent de Tim Albrecht se vérifie régulièrement sur son marché domestique et de prédilection : l’Allemagne. Il est fréquemment cité et distingué par les agences de notation indépendantes et la presse spécialisée. Tim Albrecht a ainsi été désigné « Meilleur Gérant de l’Année » en 2010 par Morningstar. Depuis, de nombreux prix lui ont été décernés : son fonds DWS Deutschland a notamment reçu le « German Fund Award » en 2017 dans la catégorie « Actions allemandes », et a été nommé « Meilleur fonds allemand d’actions large cap » à l’occasion des derniers « Morningstar Fund Awards » en Allemagne. DWS Deutschland a également remporté la première place de la catégorie « Actions allemandes », aux FERI EuroRating Awards 2017. Au total, Tim Albrecht et son équipe gèrent 14 milliards d’euros d’actifs via leurs fonds actions DWS Deutschland, DWS Aktien Strategie Deutschland, DWS German Equities Typ O et Deutsche Invest I German Equities. Tim Albrecht et les fonds qu’il gère sont donc devenus quasi incontournables, pour les investisseurs en quête de solutions d’investissement attrayantes à long- terme.