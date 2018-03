Un immeuble de bureaux de dernière génération

Situé Porte de Vanves, dans le 14ème arrondissement de Paris, « Le Jour » développe une surface de 25 000 m² de bureaux répartis sur 13 niveaux. L’immeuble peut accueillir 2 250 personnes sur des plateaux de bureaux de 1 700 à 2 500 m² et propose deux offres de restauration et de très nombreux services.

Son hall double hauteur donne accès à un espace boisé intérieur tandis que sa terrasse panoramique au dernier étage offre des vues remarquables sur les monuments parisiens.

Une localisation stratégique au Sud de la capitale

Stratégiquement localisé, l’immeuble profite aussi bien de l’axe Montparnasse, qui le relie au centre de Paris, que des boulevards Maréchaux et du périphérique. En outre, « Le Jour » est desservi par de nombreux transports en commun et notamment par la ligne 13, dont la station « Porte de Vanves » située au pied de l’immeuble.

Une architecture élégante, des performances environnementales élevées

L’immeuble, conçu par Studios Architecture et l’Agence Bruther, répond aux standards des certifications environnementales HQE « Très bon », BREEAM « Excellent » et des labels BBC Effinergie et Biodivercity.

« La transparence et les courbes harmonieuses de la façade offrent à cet ensemble immobilier une architecture marquante et élégante. Il démontre le savoir-faire de notre société » indique, Thierry Dourdet, Directeur Général Bureaux & Valorisation de Pitch Promotion.

« Le Jour est un des rares immeubles neufs disponibles dans Paris intra-muros. Par sa conception et ses nombreux services, il répond aux besoins de tous types d’utilisateurs. Sa façade offrira une superbe visibilité à ses futurs occupants », conclut Philippe Joland, Senior Managing Director et Directeur Général de Tishman Speyer France.