Située à la frontière du département des Yvelines, Pierrelaye, petite ville du Val-d’Oise, propose de nombreux espaces culturels et sportifs. La résidence « Arbor & Sens » se trouve à 3 minutes de la gare de la ville, qui est desservie par la ligne H du Transilien et le RER C. La résidence prend place le long d’un axe très commerçant et à 10 minutes du centre-ville.

Conçue par le cabinet H&A Architecture, « Arbor & Sens » se compose d’un immeuble de 3 étages. Elle sera réalisée pour s’intégrer dans son environnement en reprenant les codes de l’architecture locale. L’utilisation de matériaux minéraux rappelant la pierre de Pierrelaye et le toit, type Mansart, en simili ardoise renvoient aux constructions existantes du quartier.

Elle comprend 12 T2 d’une surface moyenne de 50 m², 19 T3 d’environ 61,3 m² et 14 T4 d’environ 75 m². La majorité des appartements du rez-de-chaussée disposent de jardins privatifs, avec ou sans terrasse ; ceux des étages de balcons. Des espaces verts communs seront accessibles à l’ensemble des résidents en rez-de-chaussée. Un parking de 71 places sera en sous-sol

Les appartements sont proposés, parking inclus, à partir de 168 000 € TTC pour les T2, de 235 000 € TTC pour les T3 et de 292 000 € TTC pour les T4 (avec 2 parkings). Le lancement commercial se fera les 25 et 26 mars pour une livraison prévue au premier trimestre 2020.