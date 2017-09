Robeco publie son étude annuelle « Expected Returns 2018-2022 » qui donne un aperçu des performances prévisionnelles auxquelles les investisseurs peuvent aspirer au cours des cinq prochaines années. Le département Robeco Investment Solutions table sur une performance moins élevée des actifs risqués en raison du niveau élevé de leurs valorisations, qui devrait donner lieu à des performances inférieures à celles indiquées l’an dernier.

Bien que la période de récession des bénéfices soit terminée, les marchés actions ont continué de progresser plus vite que les bénéfices sous-jacents, les spreads de crédit se sont contractés, indépendamment de la dégradation sous-jacente de la qualité du crédit, tandis que les spreads des obligations High Yield se sont rapidement redressés depuis la panique engendrée par le marché pétrolier en 2015.

La principale classe d’actifs devenue plus attractive par rapport à l’an dernier est celle des obligations d’État, mais son embellie est trop modérée pour susciter d’ores et déjà l’enthousiasme.

En effet, les obligations d’État comptent parmi les actifs disponibles les plus onéreux. La valorisation d’un titre n’est pas un mécanisme très fiable dès lors qu’il s’agit de décider du moment opportun pour investir, mais elle joue un rôle sur un horizon à cinq ans, notamment lorsque les acteurs de marché s’attendent à ce que les banques centrales lèvent le pied de l’accélérateur.

Quant à elles, les actions devraient enregistrer des performances moins élevées qu’auparavant : +5 % par an (contre +6,5 %) pour celles des marchés développés et +6,25 % (contre +7,25 % l’an dernier) pour celle des marchés émergents. Dans un même temps, nos perspectives sont moins pessimistes à l’égard des obligations d’État : l’obligation allemande de référence à 10 ans (Bund) devrait afficher une performance de -2,5 % (contre -3,5 %) et les obligations High Yield de 0,25 % (contre 1,0 %).

Pour Lukas Daalder, Directeur de l’investissement, Robeco Investment Solutions : « Si ces derniers temps, les investisseurs se sont concentrés sur le court terme, nous visons systématiquement le long terme car la plupart des évènements, quels qu’ils soient, qui préoccupent aujourd’hui les marchés financiers seront éclipsés par d’autres craintes et opportunités avant 2022. Dans l’ensemble, nous avons revue à la baisse nos perspectives concernant la plupart des actifs et tablons sur un regain de volatilité. Ce constat peut sembler plus négatif qu’il ne l’est réalité : en effet, les performances pondérées d’un portefeuille efficacement diversifié ne diminueront que légèrement. »

Le titre de notre étude « L’arrivée à l’âge de la maturité » explique que les marchés financiers entrent dans une phase de maturité de leur cycle, dont l’évènement majeur sera la fin de la politique d’assouplissement quantitatif.

Cette nouvelle étape devrait se traduire par une baisse des performances des actifs plus risqués qui sera essentiellement imputable à une récession que nous jugeons inévitable.

Peu d’actifs semblent mieux symboliser cette « arrivée à l’âge de la maturité » que l’euro. « Née » sous forme numérique en 1999, notre devise peut être considérée comme « née durant l’ère numérique », un terme également utilisé pour décrire la génération Y. La période 2011-2017, pourrait être comparée à une période de « puberté », la question désormais est de savoir si « l’adolescent » de cette folle aventure deviendra un « adulte » assagi.

En plus de ses perspectives à cinq ans, l’étude couvre également cinq sujets globalement associés au thème de l’« arrivée à l’âge de la maturité » :

La stagnation séculaire (Une théorie qui stagne)

La zone euro (L’avenir de la zone euro : intégration ou désintégration ?)

Les origines de la performance (Les obligations viennent de Vénus et les actions aussi)

La volatilité (Un retour à la normale)