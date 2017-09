En 2016, Paysages Conseil a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 2 millions d’euros et compte une vingtaine employés. D’août 2016 à juillet 2017, Paysages Conseil a réalisé plus de 150 chantiers d’aménagements de jardins sur la Basse-Normandie.

En 1980, Eric et Edith Leboucher créent la société Pépinières Conseil, dédiée à la production de végétaux en conteneurs : c’était alors une première dans la région ! Elle se spécialise petit à petit dans la création et l’entretien de jardins de particuliers.

À partir de 2009 elle communique sous le nom de Paysages Conseil. Aujourd’hui, la société propose une approche globale et réalise des jardins de A à Z ou en kit, depuis la conception de plans à la réalisation finale, pour des particuliers et des professionnels désireux de mettre en valeur leurs extérieurs.

La pépinière compte aujourd’hui plus de 2500 espèces et variétés de plantes, disponibles dans le point de vente au public.

Au cours des années, plusieurs sociétés se sont liées à Paysages Conseil : Jardinage Services à Bény-Bocage (14) qui propose entretien de jardins et petits travaux de jardinage depuis 2004 ; Orne & Jardins à Fontenai-sur-Orne (61), qui prend en charge l’activité d’aménagement de jardins dans l’Orne (depuis 2008) ; Hervieu Paysages à Thereval (50) qui propose création et entretien de jardins dans la Manche. Enfin la Scea Bocaplants à Bény-Bocage (14) qui poursuit la production des végétaux à destination des professionnels. L’ensemble de ces entreprises représente une quarantaine d’emplois pour plus de 4 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Dès 1993, Paysages Conseil a rejoint le réseau national Alliance Paysage, dont les adhérents se positionnent en tant qu’ensembliers du jardin pour les particuliers, avec une approche haut de gamme. Depuis 2007, Paysages Conseil dispose du label national « Les Jardins d’Excellence », label unique de qualité dans le paysage pour la relation sur la clientèle des particuliers (40 entreprises seulement labellisées en France). Véritable parcours vers l’excellence, ces deux organismes ont permis à Paysages Conseil de se démarquer de ses concurrents par son expertise, et d’offrir ainsi des services uniques, complets et haut de gamme.