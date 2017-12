En conséquence de la popularité croissante du commerce électronique au cours des dernières années, l’appétit des investisseurs en immobilier pour le secteur de la logistique a considérablement augmenté, l’industrie ayant reconfiguré ses chaînes d’approvisionnement pour répondre à la demande des consommateurs.

Patrizia acquiert des actifs logistiques en Belgique et aux Pays-Bas

Quatre actifs situés à Bruxelles, Anvers, Tongres et Rotterdam-Dordrecht

Plus de 100 000 m² de surfaces localisées dans d’importants hubs logistiques, 70 millions d’euros investis

Des actifs loués à une grande variété de clients

La transaction porte la valeur des actifs sous gestion de PATRIZIA dans le secteur de la logistique à 340 millions d’euros

Patrizia a d’une part acquis un portefeuille de trois actifs logistiques situés en Belgique auprès de Leasinvest Real Estate. Bien situés dans les principaux hubs logistiques de Tongres, d’Anvers (Wommelgem) et de Bruxelles (Neder-over-Hembeek), ces actifs présentent une durée de location résiduelle moyenne de 5,2 ans, une surface de 80 000 m² de stockage et 8 000 m² de bureaux, et sont loués à 100% à une grande variété de grands clients, comprenant notamment Ziegler, MSF, Van Inn, Van den Borre et SKF.

Ces actifs logistiques sont situés à proximité d’importants réseaux de transport, notamment routiers, portuaires et aéroportuaires. Tandis que les actifs d’Anvers (Wommelgem) et de Tongres sont implantés dans des parcs logistiques établis, l’actif de Bruxelles (Neder-over-Hembeek) bénéficie de la proximité du quartier des affaires de Bruxelles.

Dans le cadre d’une seconde transaction, Patrizia a acquis un centre de distribution de 12 500 m² entièrement rénové situé à Dordrecht, qui bénéficie de liens directs avec le port de Rotterdam, plus grand port maritime d’Europe. DSV Air & Sea, le vendeur, restera locataire aux termes d’un bail de longue durée. Le secteur constitue l’une des régions logistiques les plus importantes des Pays-Bas.

Grâce à ces acquisitions, PATRIZIA a accru son engagement dans le secteur logistique, et gère désormais plus de 300 millions d’euros d’actifs logistiques en Europe, pour le compte de ses investisseurs engagés dans son fonds PATRIZIA Logistik-Invest Europa I.