›  Produit 

Investisseurs Profil investisseur : part C : tout investisseur ; part I tout investisseur, plus particulièrement destinée aux investisseurs institutionnels

Code ISIN : part C : LU0089291651 ; part I LU0102035119 Forme juridique : compartiment de Parvest, sicav de droit luxembourgeois conforme à la directive 2009/65/ce Société de gestion : BNPP IP Luxembourg, gestion déléguée à THEAM Gérant : Tarek Issaoui Investment Specialist : Andrea Mossetto Indice de référence : aucun Date de lancement : 02/05/1997, stratégie Isovol implémentée le 31/12/2009 Encours sous gestion [ 1 ] : 748,94 Millions au 31/10/2016 Eligible au PEA : Non

Notes

[1] Source : THEAM au 31/10/2016

[2] Il n’existe aucune garantie quant à la réalisation de l’objectif

[3] Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Performance du fonds (PART C nette de frais) en 2015 : 1,21% ; en 2014 : 7,51% ; en 2013 : 5,11% ; en 2012 : 7,99% ; en 2011 : -4,74% Source THEAM au 03/11/2016

[4] 7 correspondant au niveau de risque le plus élevé. Plus le risque est élevé plus l’horizon d’investissement recommandé est long

[5] Source : Lipper, Morningstar à fin octobre 2016, part classique, performance nette de frais en EUR. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures du fonds.

• La catégorie Lipper « Global Mixed Asset EUR Flex » regroupe les fonds à allocation flexible entre titres à revenus fixes et titres à revenus variables. L’objectif du gérant est d’offrir une performance maximale en adaptant le niveau de risque en fonction de l’environnement de marché. Selon l’environnement de marché, il est possible qu’un fonds flexible multi-classes d’actifs soit totalement investi dans une des classes d’actif de l’univers d’investissement du fonds. Les titres exposés à la devise de référence sont sur-pondérés. Les investissements sont limités au pays/à la région de référence et à la devise de référence.

• La catégorie Morningstar « Europe OE EUR Flexible Allocation – Global » regroupe les fonds flexibles, diversifiés, investis sur l’ensemble des zones géographiques, et pour des investisseurs dont la devise de référence est l’euro. L’indice de référence de cette catégorie est exposé pour moitié à l’indice Barclays Euro Agg Bond TR et pour l’autre moitié à l’indice FTSE World TR.

L’utilisation de ces indicateurs est durable au cours du temps.

[6] Les investissements réalisés dans les fonds sont soumis aux fluctuations du marché et aux risques inhérents aux investissements en valeurs mobilières. La valeur des investissements et les revenus qu’ils génèrent peuvent enregistrer des hausses comme des baisses et il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas l’intégralité de leur placement. Les fonds décrits présentent un risque de perte en capital. Pour une définition et une description plus complète des risques, merci de vous reporter au prospectus et DICI des fonds . Avant de souscrire , vous devez lire la version la plus récente du prospectus et DICI disponibles gratuitement sur notre site http://www.theam.bnpparibas.fr/.